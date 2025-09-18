La cara más gore de Angelina Jolie: del collar de sangre de su novio a su colección de cuchillos

Angelina Jolie se ha convertido en noticia gracias al anuncio de su participación en el Festival de San Sebastián, un certamen que comienza el viernes 19 de septiembre y se extenderá hasta el sábado 27 del mismo mes. La artista acudirá a la edición número 73 del mencionado evento de la mano de dos de sus compañeros de profesión: Louis Garrel y Garance Marillier. Este conjunto de actores presentará una película llamada Couture que promete ser todo un éxito. De esta forma, Jolie está a punto de registrar un nuevo mérito en su trayectoria, pero ¿cómo ha logrado llegar hasta aquí y qué secretos esconde? En LOOK hemos descubierto que tiene una faceta muy poco conocida. Colecciona cuchillos, se hizo un collar con la sangre de su novio y los grillos están incluidos en su dieta.

La colección de cuchillos

Como decimos, Angelina Jolie está de plena actualidad gracias al largometraje Couture, de Alice Winocour, así que es un buen momento para poner encima de la mesa todas sus curiosidades. Todo el mundo sabe que dos de sus proyectos más conocidos son Lara Croft y Señor y Señora Smith, donde se enamoró de Brad Pit. Lo que casi nadie sabe es que los papeles que interpretó en estas películas tienen mucho que ver con su personalidad. La artista colecciona cuchillos y ha conseguido piezas de un alto valor. Además, sabe utilizarlos perfectamente y ha dado clases para mejorar sus técnicas.

Angelina Jolie en ‘Lara Croft’. (Foto: Gtres)

Rebuscando en los archivos del pasado, hemos encontrado que Angelina dio una entrevista donde dio algunas pinceladas sobre esta curiosa afición. Según contó, empezó a comprar cuchillos cuando tenía poco más de 10 años, después de visitar una feria renacentista que le llamó poderosamente la atención. Por suerte para ella, su madre, Marcheline Bertrand, le animó a seguir investigando sobre el tema y le ayudó a comprar algunos ejemplares.

Un collar con sangre

La relación más mediática de Angelina Jolie es la que mantuvo con Brad Pitt, pero por la vida de la artista han pasado otros hombres importantes, como por ejemplo el director estadounidense Billy Bob Thornton. Este último ha intentado estar lejos de la crónica social, pero siempre se ha sentido orgulloso del romance que mantuvo con Jolie. Por ese motivo, en una ocasión dio un paso adelante para defenderla. Se había filtrado que llevaba un collar de sangre y el público comenzó a especular. No obstante, la historia que hay detrás de esto es muy sencilla, según Thornton.

Billy Bob y Angelina Jolie. (Foto: Gtres)

«Angie llegó un día a casa con dos de esos kits que sirven para hacer collares con la foto de tu abuelita, o algo por el estilo. Estuvimos separados mucho porque ella estaba fuera haciendo Tomb Raider y ella pensó que sería interesante y romántico que nos cortásemos con una cuchilla de afeitar un poco los dedos, untáramos la sangre en los medallones y nos los pusiésemos», declaró en la revista E! para evitar rumores sin fundamento.

Una dieta con insectos

Angelina Jolie lleva una alimentación saludable. Le encanta la carne roja, pero le provoca efectos inflamatorios y empezó a probar con otro tipo de proteínas. Es ahí donde entra en juego su hijo Maddox, natural de Camboya. En uno de los viajes que la actriz hizo para conocerle descubrió que allí era muy común comer insectos, así que probó los gusanos, los grillos y las tarántulas. De esta forma, descubrió que se podían hacer recetas muy sabrosas que le sentaban mejor que otros alimentos, así que decidió consumirlos de forma habitual.