Así es Eduardo Primo, el hombre que conquistó el corazón de Carmen Alcayde hace 30 años

Era el pasado martes, 11 de octubre, cuando Carmen Alcayde acaparaba la primera plana mediática al hacer pública su separación de Eduardo Primo Arnau, poniendo así punto final a 30 años de relación y 19 de matrimonio aparentemente feliz. Completamente destrozada, la colaboradora se derrumbaba en pleno directo al confesar la triste noticia con el único objetivo de “encontrarse a sí misma”, ya que la pareja estaría “en un momento de la vida muy diferente”.

Pese a ser la periodista uno de los rostros televisivos más conocidos del panorama nacional, lo cierto es que su hasta ahora esposo había sabido mantenerse en un hermético segundo plano en todo momento para ceder el máximo protagonismo a su compañera de vida, razón por la que ahora muchos han sido los espectadores que se han preguntado quién es el misterioso hombre que hace tres décadas conquistó el corazón de la emblemática maestra de ceremonias de Aquí hay tomate junto a Jorge Javier Vázquez.

Su historia de amor se ha convertido en una de las más populares del país, sobre todo porque la pareja, hasta ahora, había conseguido formar uno de los tándem más consolidados de toda España gracias a sus sentimientos inquebrantables y a tener las diversión, las risas y la confianza como principales pilares de un romance que ahora ha podido saberse que tiene fecha de caducidad. No obstante, lo que siempre les unirá son los tres hijos que tienen en común: Carmen, Eduardo y Olivia, razón por la que sus progenitores se han propuesto tener una ruptura amistosa por el bienestar de todos ellos como principal factor a tener en cuenta.

Aunque no cuenta con su propio perfil en redes sociales, Eduardo siempre ha sido una de las figuras más destacadas del de Carmen, que aunque no es muy amante del postureo, siempre que tiene oportunidad no duda en demostrar a sus seguidores que su vida íntima está llena de buenos momentos, principalmente en compañía de sus familiares, aunque respetando siempre la intimidad del que hasta ahora había sido su marido, algo que ha hecho en otras ocasiones al pedir encarecidamente que se siguiera protegiendo la identidad y vida privada de su pareja, pese a ser ella una figura muy reconocida frente a las cámaras.

Sin ir más lejos y hace un tiempo, salía a la luz una información bomba que apuntaba a que Alcayde podría haber sido infiel a su marido años atrás. Algo que ella se encargó de negar rotundamente, mostrándose además visiblemente apenada al tener que hablar sobre algo que podría molestar a Eduardo, sobre todo teniendo en cuenta que es un perfil anónimo -mediáticamente hablando- y él mismo quiere que así siga siendo, motivo que Carmen ha respetado en todo momento aunque, al hablar de su ruptura, no le ha quedado más remedio que abrir su corazón y expresar el mutuo cariño que sigue estando presente pese a tomar caminos distintos a partir de ahora.