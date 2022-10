Íñigo Onieva pone punto final a la tristeza por la ruptura con Tamara Falcó para retomar su rutina

Después de la tormenta siempre llega la calma, o probablemente a eso se esté aferrando Íñigo Onieva después de haber vivido unas últimas semanas de lo más convulsas. Y es que, pese a que todo parecía ir de color de rosa en su relación con Tamara Falcó, habiendo optado por iniciar el camino hacia el altar, finalmente salía a la luz un vídeo en el que el empresario besaba a una chica y dinamitaba por completo sus planes de futuro, haciendo que la marquesa de Griñón rompiera su relación de manera inminente.

De esta manera, y ya sea por vergüenza o simplemente por respeto hacia el testimonio de su ex pareja, el hijo de Carolina Molas optaba por mantenerse alejado del foco mediático durante varios días, haciendo que la prensa cada vez se interesara más por su paradero. Finalmente, era el pasado domingo, 9 de octubre, cuando el empresario daba la cara para pedir encarecidamente respeto hacia sus seres queridos, y entonar además el mea culpa por haber herido los sentimientos de Tamara Falcó y de sus familiares.

Sea como fuere, y pese a haberse arrepentido posteriormente de los errores cometidos, a Íñigo Onieva no le ha quedado más remedio que retomar sus quehaceres laborales, los cuales pueden estar sirviéndole de perfecto método de evasión dados los baches amorosos que ha tenido que afrontar. Es por ello que las cámaras de Gtres han captado al hermano de Alejandra Onieva paseando por las calles de Madrid para coger su moto, aunque eso sí, tapando una parte de su rostro con gafas de sol negras para así dar una imagen más de incógnito que de otro modo.

Unos minutos más tarde de esta salida, y a través de sus redes sociales, Íñigo regresaba al universo 2.0 con la mayor de las energías y con el objetivo de que sus seguidores puedan conocer las nuevas fiestas de su club en la capital, el cual inicia una temporada con las pilas también cargadas. Un movimiento con el que Onieva ha puesto fin a su retiro en redes sociales, el cual comenzaba a raíz del comunicado que emitió para confesar que había sido desleal a Tamara con la misteriosa mujer morena que aparece junto a él en el vídeo del festival Burning Man: “En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente”, se lamentaba. Unas palabras que encajan perfectamente con las que pronunciaba hace unas horas: “Aprovecho para pedir perdón de nuevo a Tamara, lo haré las veces que haga falta. Es algo que me tiene totalmente destrozado y de lo cual me arrepiento, el haberla hecho daño y haberla fallado. Si ya es duro de por sí haberla perdido, toda esta repercusión mediática que está teniendo lo complica mucho más, por lo tanto no tengo nada que celebrar. No he ido a ninguna fiesta, no tengo gansa de nada”, sentenciaba con total seguridad y seriedad.