El plan privado de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo: en Madrid y rodeados de familia

José Luis Martínez-Almeida ha ganado mucho peso en la crónica social gracias a su brillante labor al frente del Ayuntamiento de Madrid. Como no podía ser de otra forma, el alcalde ha disfrutado al máximo de la Feria de San Isidro y se ha desplazado hasta Las Ventas para saborear los últimos espectáculos de la jornada. En LOOK sabemos que no ha estado sólo, de hecho ha contado con la mejor compañía. Las imágenes de la agencia Gtres demuestran que ha estado con Teresa Urquijo y con sus suegros, Lucas Urquijo y Fernández de Araoz y Beatriz Moreno y de Borbón.

El plan privado de la familia ha tenido lugar durante la última parte de la Feria de San Isidro. El político del Partido Popular ha apoyado a su ciudad y se ha dejado ver en la citada plaza de toros, donde se encontraban otros rostros conocidos como el diestro Enrique Ponce, el escritor Juan del Val o el ex futbolista Luis Figo. No obstante, Almeida y su mujer se han convertido en los grandes protagonistas debido al importante papel que ocupan en los medios.

José Luis Martínez-Almeida en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Una vez más, Teresa Urquijo ha demostrado que tiene un gusto excelente. Para ir a ver los toros ha escogido una blusa morada que ha combinado con un pantalón blanco y un chaleco largo cuya característica más importante era el atrevido estampado. Con el paso del tiempo, Urquijo ha ido consolidando su pasión por la moda y en estos momentos es considerada un referente, pues siempre consigue dar con la tecla que todo el mundo busca. Combina la elegancia y la sencillez mejor que nadie.

Los padres de Teresa Urquijo

Hace un año que Teresa Urquijo pasó por el altar para formalizar su relación con el alcalde de Madrid. A partir de ese momento, tanto ella como toda su familia adquirieron mucha repercusión, pero hay que tener en cuenta que el clan ya estaba bien posicionado desde mucho antes. Es más, la madre de Teresa está emparentada con la dinastía Borbón, de ahí de Juan Carlos I y la Reina Sofía estuvieran en la boda.

Beatriz Moreno y de Borbón es una gran dama de la alta sociedad, aunque no está interesada en despertar el interés de los medios. Esa es la razón por la que no ha dado declaraciones durante su visita a Las Ventas. Los reporteros de la agencia Gtres le han presentado sus respetos y a continuación le han preguntado por el nieto que está esperando, pero ella ha optado por guardar silencio.

Teresa Urquijo en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Lucas Urquijo ha adoptado la misma postura que su mujer. LOOK informó en exclusiva de un dato importante: Juan Urquijo, hermano de Teresa y actual novio de Irene Urdangarin, será el padrino del niño que está a punto de llegar al mundo. No obstante, el patriarca ha preferido tomar distancia y no hacer ningún comentario cuando le han sacado el tema.

Una vida tranquila en Madrid

José Luis Martínez-Almeida tiene una agenda muy apretada, pues es el alcalde de la capital de España. No obstante, intenta sacar tiempo para disfrutar de la compañía de sus seres queridos y es habitual verle con su familia política. Entre ambas partes existe una conexión estupenda, tanto es así que el político y su mujer se han mudado a Chamberí, el barrio donde viven Lucas y Beatriz. De esta forma, podrán contar con ellos cuando nazca el bebé.