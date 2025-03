Tras su reciente absolución del delito de agresión sexual por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Dani Alves está dando los primeros pasos hacia la normalidad. Lo que muchos no se esperaban es que, después de tanta presión mediática y los complicados meses que ha atravesado, lo primero que ha hecho el futbolista tras la sentencia sea algo tan simple como pedir comida a domicilio. Concretamente, una pizza para disfrutar en la intimidad de su hogar. La imagen de un repartidor de comida entregando una pizza en la puerta de la casa de Alves en Barcelona ha causado un gran revuelo. Aunque el futbolista no ha sido vistos públicamente, este pequeño gesto ha dejado claro que, tras el veredicto, Alves parece buscar algo de tranquilidad y paz. Pero ¿En solitario? Las fotografías han hecho a muchos preguntarse si, tras su absolución, Alves se encuentra solo en el interior de su domicilio o si, por el contrario, está acompañado de su mujer, Joana Sanz. La modelo, cabe recordar, ha sido un apoyo fundamental para el ex futbolista durante todo el proceso judicial. En los primeros momentos del juicio, cabe recordar, Joana defendió a su marido con firmeza, expresándole su apoyo incondicional. La modelo se mantuvo a su lado, visitándolo en prisión y defendiendo su inocencia ante los medios. Sin embargo, la situación fue cambiando con el tiempo. La presión mediática y el desgaste emocional la llevaron a anunciar su separación en marzo de 2023, en un gesto que sorprendió a muchos.

Pese a todo, la relación entre ambos no se habría roto por completo. Tras la liberación provisional de Alves en marzo de 2024, la pareja ha sido vista varias ocasiones en actitud muy cómplice y cariñosa, lo que ha llevado a especulaciones sobre una posible reconciliación. De hecho, ambos fueron fotografiados paseando por Madrid en noviembre de ese mismo año. Más tarde, a principio de 2025, Joana compartió una fotografía junto a Alves, alimentado aún más los rumores y especulaciones sobre su vínculo.

Lo que ha añadido más atención mediática a este escenario es que, además de la pizza, se ha visto a Dani Alves llegando a su domicilio en coche, con rostro serio y sin atender a los medios congregados en la puerta de su casa. Sin embargo, y a pesar de la tensión del momento, se le pudo ver cantando las canciones que sonaban en el vehículo, lo que mostró un lado más relajado del futbolista tras la tormenta mediática que ha vivido.

Sea como fuere, lo cierto es que, por el momento, ni Dani Alves ni Joana Sanz se han pronunciado públicamente sobre su relación. Tampoco lo han hecho sobre la reciente absolución del exfutbolista. La única que ha hablado, por boca de Alves, ha sido su abogada, Inés Guardiola, quien ha expresado su satisfacción por la sentencia, asegurando que el veredicto ha sido una «justo». «Estoy con Dani Alves. Estamos muy felices. Es inocente. Se ha demostrado. La justicia ya ha hablado», ha dicho.

Dani Alves, absuelto del delito de agresión sexual

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado este viernes su fallo a favor de Dani Alves, absolviéndolo del delito de agresión sexual y anulando la condena inicial de cuatro años y medio de prisión que le había sido impuesta en febrero de 2024. Esta resolución pone fin a un proceso judicial que se ha alargado por más de un año, con un gran impacto en la vida personal y profesional del ex futbolista brasileño.

Todo comenzó a finales de 2022, cuando una joven de 23 años presentó una denuncia contra Alves, acusándolo de agredirla sexualmente en los baños de la discoteca Sutton en Barcelona. Según la denunciante, el futbolista la forzó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. El 20 de enero de 2023, Dani Alves fue arrestado y llevado a prisión provisional sin fianza, lo que desencadenó todo el proceso judicial. En febrero de 2024, la Audiencia de Barcelona lo condenó a prisión, argumentando que existían pruebas suficientes de que el encuentro no había sido consensuado. Sin embargo, la defensa de Alves apeló la sentencia, señalando la falta de pruebas claras y las inconsistencias en el testimonio de la denunciante.