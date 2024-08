Joana Sanz hace oídos sordos a las críticas por su último gesto con Dani Alves

Cabe recordar que el ex futbolista fue arrestado después de ser acusado de agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona. Tras pasar más de un año en prisión, fue liberado provisionalmente en marzo, luego de pagar una fianza de un millón de euros. Durante su tiempo en la cárcel, la modelo tinerfeña envió señales contradictorias sobre el estado de su matrimonio con Dani Alves, llegando incluso a sugerir la posibilidad de un divorcio. Sin embargo, una vez que Alves fue liberado, ha quedado más que claro que la pareja ha decidido seguir adelante con su matrimonio.

En las últimas horas, Joana Sanz ha compartido con sus más de novecientos mil seguidores en Instagram, varias fotografías junto a Dani Alves, dándose un abrazo, a las que ha añadido unas palabras de absoluto reproche a los haters. «Y sí, somos felices», ha escrito. «A quien le moleste, que no mire», ha añadido la modelo en otra historia compartida en su perfil en la misma red social, dejando claro que va a seguir haciéndo oídos sordos a los comentarios de todos aquellos que la critican por seguir con el futbolista, pese a todo lo ocurrido.

Unas palabras, sea como fueren, que van en sintonía a otras que Joana pronunció hace escasos días, cuando hizo público, precisamente, que ambos habían puesto rumbo a la isla balear. «Tirando de carrete me encontré con las fotos de estos últimos días. Me encantaría compartir otra historia, momentos llenos de sentimientos como solía hacer… Pero con el tiempo he aprendido que lo especial y lo que te llena el corazón, es mejor guardarlo para ti. Como ya dije una vez: Estoy tan en paz que el ruido de fuera ya no me molesta. Gracias infinitas por la cantidad de mensajes de cariño y buena energía, no me lo esperaba», escribió, muy tajante.

La historia de amor de Joana Sanz y Dani Alves

La historia de amor entre Joana Sanz, modelo tinerfeña, y Dani Alves, famoso futbolista brasileño, comenzó en 2015. La pareja se conoció a través de amigos en común, y pronto surgió una conexión que los llevó a iniciar una relación sentimental. Tras algunos años juntos, en 2017 se casaron en una íntima ceremonia en Formentera.