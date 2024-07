Desde que el ex futbolista del FC Barcelona Dani Alves, condenado a cuatro años y medio de prisión por violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona, abandonara la cáncer tras pagar la fianza de un millón de euros que le impuso la Audiencia de Barcelona después de 14 meses preso, todas las miradas están puestas en el devenir (o no) de su relación con Joana Sanz. Especialmente, después de que hace varios días, el brasileño se personara en el domicilio de la modelo como uno de los invitados a la celebración del 32 cumpleaños de Joana.

Aunque Sanz declaró su deseo de separarse de Dani Alves durante el tiempo que éste permaneció en prisión, algo la habría hecho reconsiderar esta decisión. Y es que por el momento, ambos siguen siendo marido y mujer. Con el transcurso de los meses, todo apunta a que la pareja se ha reconciliado de manera sorpresiva y ha retomado su relación. Prueba de ello son si no, las palabras que la propia Joana ha pronunciado durante una ronda de preguntas y respuestas que ha abierto a sus seguidores de Instagram a través de su perfil en dicha red social. La modelo ha desvelado su opinión sobre el amor y lo que significa para ella el matrimonio. Asimismo, ha aclarado por qué no se ha divorciado, finalmente o por ahora, de Dani Alves.

«¿Por qué no te has divorciado de Dani Alves?», ha sido la pregunta más repetida para Joana Sanz. Lejos de eludir esta cuestión, la tinerfeña ha respondido que «no es tan fácil». «No es tan fácil, cuando ese matrimonio ya no va para ninguna parte, divorciarse. Yo pensaba que era más de lo mismo, un papel firmado y ya. Pero no (…) Es superjodido divorciarse, así que no se casen, ¿Pa’ qué?», ha dicho. Una respuesta algo desconcertante para la que ha añadido después: «No creo en el matrimonio. Les invito a todos a que se casen, celebren la fiesta, porque es un recuerdo maravilloso para tener, muy divertido y más si lo compartes con tus seres queridos, pero el resto, no es más que un papel firmado».

Pero nada queda ahí. Preguntada expresamente por su actual situación sentimental y si está o no enamorada, Joana Sanz ha dicho que siempre lo está. «Vivo enamorada. Siempre corazón enamorado, ya sea de pareja, de amigos…, por mucho dolor que tenga, siempre está enamorado. Sin amor, ¿Qué es la vida? Es bonito tener amor dentro, ese sentimiento», han sido sus palabras.

Joana Sanz y Dani Alves, en un evento. (Foto: Gtres)

Fue a finales del pasado mes de marzo cuando Dani Alves salió de la cárcel tras varios meses preso. Entonces, aunque todos esperaban captar la imagen de Joana Sanz entrando a ver al ex jugador del Fútbol Club Barcelona a su domicilio habitual en la Ciudad Condal tras su salida de prisión, una imagen que la propia modelo compartió con sus más de novecientos mil seguidores en Instagram, situaban a la modelo en Madrid. Esto hizo saltar todas las alarmas acerca de la posición de Joana con el ex deportista.