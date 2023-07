Dani Alves (40) es de nuevo protagonista de todos los titulares de la crónica social de nuestro país por el supuesto impedimento de divorcio que estaría ejerciendo sobre Joana Sanz (31), la que fuera su pareja sentimental hasta su entrada en prisión el pasado 20 de enero, tras ser acusado de una presunta violación a una joven de 23 años que se produjo en la noche del pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona. Y es que según ha informado hace escasas horas Marc Leirado en Así es la vida, el brasileño no está aceptando las condiciones del divorcio y «está poniendo todas las trabas posibles para que no se lleve a cabo».

En este sentido, Leirado, quien aseguraba haber hablado con la modelo, ha explicado que ella tiene claro que se «va a divorciar tarde o temprano». No obstante, si no lo ha hecho ya es porque el futbolista, estaría retrasando los trámites. «Alves sigue afirmando que Joana es la mujer de su vida y no se va a separar».

Unas palabras muy en consonancia, de hecho, a las pronunciadas por el propio ex jugador del FC Barcelona, a razón de Joana, en la que entrevista que concedió hace escasas semanas a la periodista Mayka Navarro desde prisión. «También hablo para pedir perdón a la única persona a la que tengo que hacerlo. Están siendo días duros para ella y le agradezco todo lo que está haciendo por mí. No es fácil su papel. Tengo la certeza de que no me equivoqué al elegir a Joana como mi mujer, aunque quizás ella sí se equivocó conmigo», reconoció. «Joana es la mujer con la que me casé hace ocho años, con la que sigo casado y con la que espero seguir viviendo toda mi vida», añadió.

Ya el pasado mes de abril, Alves copó varios titulares por este asunto y se habló incluso de que, de seguir así, la ex pareja podría llegar a un divorcio contencioso, lo que se conoce, según el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como «la disolución del vínculo del matrimonio ante el juez, por no existir acuerdo de las partes sobre el divorcio o el convenio regulador».

La madre de Dani Alves estalla

En las últimas horas, han visto la luz unos audios, donde se aprecia la última declaración de Alves ante la jueza, en las que el acusado comparte todos los detalles de su íntimo encuentro con la denunciante. «Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente uno del otro. Sí. Ella me besó y empezó a quitarme los pantalones. No ha sucedido nada que nosotros no quisiéramos. Siempre la traté con mucho respeto», se le escucha decir.

Cabe recordar en este sentido, que el brasileño sigue a la espera del juicio, ya que la Audiencia de Barcelona le ha privado de la libertad provisional hasta en dos ocasiones a pesar de los recursos presentados por su defensa, liderada por Cristóbal Martell, para sacarle de prisión.

Sea como fuere, lo cierto es que tras la declaración del deportista, su madre, María Lucía Alves, ha compartido un enigmático mensaje en sus redes sociales, junto a varias imágenes de Dani. «Si alimentas a un perro durante tres días, te recordará durante 30 años. Si alimentas a una persona durante 30 años, te olvidará en tres días», ha escrito.