Se cumplen tres meses de la detención y posterior entrada en prisión sin fianza para Dani Alves (40) por, supuestamente, haber agredido sexualmente a una joven de 23 años en la madrugada del 30 al 31 de diciembre del pasado año. No obstante, su caso sigue copando diariamente varios titulares de la crónica social. Más aún después de hacerse pública hace varios días su última declaración ante la jueza, a petición propia, en busca de obtener la libertad; y de las informaciones que apuntan a la negativa del futbolista internacional de concederle el divorcio a Joana Sanz (29), la que fuera su pareja sentimental desde 2017 y hasta el pasado mes de marzo, y a un supuesto nuevo romance de la tinerfeña.

Algo (esto último), que Joana se encargó de desmentir ya el pasado martes a través de sus redes sociales, donde reúne a más de un millón de seguidores. «La nueva ilusión de mi vida: yo. Trabajadora, independiente, ambiciosa, lista, bella», escribió en un storie en su perfil de Instagram. «Juguito de odio para las malas lenguas», añadió.

Sea como fuere, lo cierto es que Joana parece mantener un vínculo muy especial con el ex futbolista que le hace, constantemente, cometer una de cal y otra de arena. Prueba de ello es la felicitación pública que le ha hecho por su cuarenta cumpleaños hace escasas horas y que ha sorprendido (y mucho) por sus palabras: «Hoy cumple años una de las personas más importantes de mi vida. He pensado mucho hacer esta publicación, porque la humanidad no entiende de empatía y de amor más allá de una relación, pero aquí voy», ha comenzado diciendo.

«Me encantaría estar celebrando el 40 cumpleaños con alguna de mis locas ocurrencias… Algún disfraz absurdo o un juego de bubble football por poner ejemplos de los últimos años. No se ha podido por un error que salió pagando muy caro, pero confío en que va a dar todo cierto pronto. Aquí sigo y seguiré siempre, de otra forma pero presente», ha sentenciado añadiendo el hashtag «Amor incondicional».

Con estas palabras, la modelo lamenta nuevamente las circunstancias que vive su todavía marido y se muestra confiada en que la justicia haga su trabajo.

Dani Alves recibe la visita en prisión de su ex mujer y sus hijos

Con motivo precisamente de su cumpleaños, Dani Alves recibió en la tarde de ayer en prisión, la visita de Dinora Santana, quien fuera su pareja sentimental durante más de una década, antes de que conociera a Joana Sanz, y a sus hijos fruto de esta relación: Victoria y Daniel Alves.