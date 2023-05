Joana Sanz confiesa quién es su nueva ilusión con un claro mensaje

Joana Sanz está rehaciendo su vida. Es una realidad. Tras poner punto final a su relación con Dani Alves, quien se encuentra en la prisión de Brians II desde hace tres meses al ser acusado por un presunto delito de agresión sexual a una joven de 23 años, la modelo ha decidido hacer borrón y cuenta nueva en muchos aspectos de su vida. Hace unos días compartió en sus redes sociales que estaba de mudanza y desde Fiesta aseguraron que fue la familia del futbolista, en concreto su representante y ex mujer, Dinorah, quien estaba detrás de esta decisión que ha cambiado el rumbo de Sanz.

En las últimas horas se ha relacionado a Joana con un nuevo amor, sin embargo, parece ser, al menos por ahora, que la maniquí no ha iniciado un nuevo romance. A través de su cuenta de Instagram, donde reúne cerca del millón de seguidores, se ha sincerado y ha lanzado un contundente mensaje repleto de amor propio. «La nueva ilusión de mi vida: yo. Trabajadora, independiente, ambiciosa, lista, bella», ha escrito en un storie que tan solo dura 24 horas. Al mismo tiempo ha añadido: «Jugito de odio para las malas lenguas». Con estas palabras Joana Sanz deja claro que pese continuar con su vida una vez ha terminado su relación con Alves, no ha encontrado el amor.

Sobre la mudanza

Pese a que todo apuntaba a que el movimiento de la mudanza habría sido forzado por el entorno de su ex, Joana Sanz ha querido dejar claro que eso no es así. «Nadie me ha echado de ningún lugar. No tengo ningún problema con nadie. Me llevo genial con todo el mundo. Gracias a Dios puedo decirlo con la boca llena. Soy una persona muy fácil. Me voy porque yo quiero y quiero empezar mi vida de cero en otro lugar. Tengo un proyecto entre manos que me hace una ilusión increíble…», ha añadido.

«Gracias a Dios la vida me sonríe en el trabajo. He cogido mi apartamento solita para vivir sola, mis amigas ya saben, invitadísimas. Pero, no. No me voy a casa de nadie ni nadie me está pagando nada. Por suerte, soy muy resuelta y no necesito nada de nadie como lo he hecho toda mi vida», ha finalizando, dejando claro que el amor de su vida es ella misma.

La carta de Dani Alves

A finales del mes de marzo Y ahora Sonsóles se hacía eco de la carta que había escrito Dani Alves desde la cárcel a Joana Sanz que dice de la siguiente manera:

«Mi querida Joana,

Fueron casi 8 años de mucho amor, cariño, respeto y cuidados mutuos, en particular los últimos años a tu lado todo parece más fácil y placeroso.

Tú y mis hijos, Dani Filho y Victoria, fue lo mejor que me pasó en mi vida.

Juntos hemos crecido desde el día en que nos conocimos, desde el primer minuto en que iniciamos una vida en común.

Nos acompañamos todos esos años, fortaleciéndonos y mimando uno la vida del otro.

Ahora, en estos difíciles momentos, lamento tu decisión y ansío que la vida nos brinde otro oportunidad de volver a amarte.

Comprendo el dolor que está causando la injusta situación que estamos viviendo y entiendo que no hayas podido soportar toda esa presión.

Los hechos de los que se me acusan son ajenos a mí y los valores que han guiado mi vida: el amor, el respeto y el esfuerzo.

Yo seguiré luchando como he hecho siempre, creyendo en mí con el apoyo y la confianza de quienes sabéis quien realmente soy: lucharé hasta el final con el amor incondicional de mis hijos, de mis padres y de quien siguen estando a mi lado, para pronto demostrar mi inocencia al mundo entero.

Dónde sea, cómo sea, lo que sea, pero para siempre en mi corazón.

Con mucho amor».