Hiba Abouk vs Joana Sanz: la cara y la cruz de un drama paralelo

Hiba Abouk y Joana Sanz. Joana Sanz e Hiba Abouk. Dos mujeres condenadas a aceptar que su vida ha cambiado para siempre por una responsabilidad que les totalmente ajena. Ambas eran -hasta hace poco- parejas de dos futbolistas de lo más mediático, Dani Alves y Achraf Hakimi. Los dos han sido señalados como culpables de un presunto delito de agresión sexual a sendas mujeres. Uno cumple con la prisión preventiva en Barcelona y el otro sigue esperando que la Justicia haga sus pesquisas.

La grave acusación que pesa sobre ellos y el gris horizonte que afrontan ha ocasionado que sus ya exparejas sean víctimas colaterales de su oscuro presente. ¿Cómo han enfocado Hiba y Joana esta vicisitud? Pues cada una de una manera diametralmente opuesta y que vamos a repasar a continuación.

El sentimiento que más y mejor se aproxima a Joana Sanz es el de decepción. Fue la que la tinerfeña sufrió al enterarse de que su marido había protagonizado un triste episodio en una discoteca que, a falta de fallo definitivo del juez, ha dado con Dani Alves entre los barrotes de la prisión de Brians 2. La decepción es dura, en primer lugar por la infidelidad cometida y posteriormente por la gravedad de los hechos. No obstante, la canaria sacó fuerzas de flaqueza para acudir a ver al brasileño a la cárcel en hasta dos ocasiones.

No importó que unas semanas antes hubiera anunciado el final de su matrimonio con el díscolo futbolista. Joana Sanz ha dejado claro que «va a seguir visitándole porque es consciente de que está atravesando por un momento bastante complicado». Eso sí, su etapa como pareja está absolutamente finiquitada. Joana ha vuelto además a trabajar y se ha dejado ver en redes sociales de lo más sonriente.

Diametralmente opuesto es el comportamiento que está exhibiendo Hiba Abouk. La actriz de ascendencia líbano-tunecina ha estado semanas en completo silencio y desaparecida del mapa. Nadie sabía dónde estaba mientras su marido y padre de sus dos hijos, Achraf Hakimi, era acusado de violación por una joven francesa.

Hiba ha tomado la decisión de vivir en solitario y en la intimidad el triste desenlace de su historia de amor con el exjugador del Real Madrid. Atrás queda el proyecto de vida en común que empezaron y que dio como fruto dos hijos, los mismos en los que Abouk se refugia y en los que se vuelca desde la ruptura.

Hiba Abouk dio las explicaciones pertinentes en un comunicado en el que no dudó en ponerse del lado de las víctimas. Una manera sutil de dejar atrás a Hakimi: La realidad es que hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena».

Y finalizó: «Queda confiar en el buen hacer de la justicia. Huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas».