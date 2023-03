Joana Sanz da la espalda a Dani Alves en la peor situación: «Perdió las formas»

Parece que la opción de retorno en el matrimonio entre Joana Sanz y Dani Alves cada vez es más imposible. Desde que el ex futbolista del FC Barcelona fue acusado por presunta violación durante el pasado 30 de diciembre, su situación personal ha dado un giro de 180 grados, viéndose obligado a permanecer ingresado en prisión hasta nueva orden mientras que a su esposa no le ha quedado más remedio que rehacer su vida profesional pese a estar situada en el centro de todas las miradas a nivel mediático.

Es por ello que todos y cada uno de sus movimientos no pasan inadvertidos en prácticamente ningún rincón del planeta. Algo que puede ser un arma de doble filo y que, sin embargo, no parece afectar en absoluto a la canaria, que no tiene reparo en dar las explicaciones pertinentes a sus seguidores. Eso es lo que ha ocurrido en la última ocasión, cuando algunos usuarios de redes sociales como Instagram criticaban duramente el espaldarazo que había dado al deportista en el peor momento:» Seguramente él no te haría eso. Perdí la admiración que sentía por ti» o «entiendo tu dolor y que no perdones la traición, pero creo que no es el lugar ni las formas» eran algunos de los mensajes que Joana recibía y que ha respondido con total naturalidad: «El lugar y las formas las perdió él engañándome mientras mi madre se moría (…) El amor no te es infiel en los momentos más difíciles. El amor de verdad respeta y no engaña. Creo que deberías de revisar tus valores», aseguraba Sanz, totalmente firme en sus convicciones a la hora de creer que tiene motivos más que suficientes para dejar atrás su historia de amor con el brasileño para iniciar una nueva etapa en su vida.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la modelo siguió haciendo hincapié en su idea, la cual nada tiene que ver con «abandonar» a su marido, sino más bien estar a su lado desde otro punto: «Si leyeras bien lo que escribí. Lo dice claramente… Estoy y estaré, pero de otra forma (…) El amor no te es infiel en los momentos más difíciles. El amor de verdad respeta y no engaña. Creo que deberías revisar tus valores», insistía la canaria, dejando entrever que los movimientos de su marido antes de entrar en la cárcel le dolieron enormemente y es por ello por lo que ha optado por poner tierra de por medio.

Sea como fuere, estas palabras tenían lugar tan solo unos días antes de que Joana reapareciera acudiendo a la cárcel catalana para ver a su todavía compañero de vida por un asunto que apuntaba a ser meramente económico. Sin embargo, ella misma desvelaba para El Programa de Ana Rosa que nada tiene que ver su visita con fines monetarios, sino por voluntad propia para saber cómo está, ya que ahora «no tienen propiedades en común» y «se casaron en régimen de separación de bienes».