Novedades importantes en torno a Dani Alves. El jugador continúa en prisión preventiva después de que el pasado 21 de enero de febrero la Audiencia de Barcelona desestimase el recurso de su defensa que pedía la libertad provisional para el exjugador del FC Barcelona. Sin embargo, saldrá de la cárcel de Brians 2 para declarar nuevamente ante la magistrada que instruye su caso.

Así lo ha solicitado la defensa del brasileño, por lo que volverá a pasar por el Juzgado de Instrucción número 15 de la Ciudad Condal este próximo lunes. Aunque las pesquisas están prácticamente finiquitadas, se espera esta comparecencia del señalado como agresor de una supuesta violación en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona, el pasado 30 de diciembre. Tras ella, se espera que la investigación concluya y se produzca un nuevo avance.

¿Qué va a decir Dani Alves en esta nueva declaración? Las últimas informaciones apuntan a que declarará que las relaciones sexuales que tuvo con la agredida fueron consentidas. Para ello, su abogado, Cristobal Martorell, se apoyará en las imágenes de las cámaras de seguridad del local. Presumiblemente, en ellas se ven grabaciones que mostrarían a la joven entrando al baño del reservado después del jugador y voluntariamente, donde estuvo un cuarto de hora, aproximadamente.

Del mismo modo, el lateral derecho y su jurista expondrán que el ambiente aquel día de fiesta era relajado, «lejos del contexto y el escenario de intimidación ambiental necesarios para doblegar la capacidad de la víctima». No hay que olvidar que la credibilidad de Alves no pasa sus mejores momentos, después de mostrarse contradictorio en sus declaraciones pasadas. Empezó diciendo que no conocía de nada a la joven hasta sostener que se había encontrado de forma casual con ella y se le había lanzado o que había tenido lugar una felación consentida.

Por otro lado, los focos siguen puestos en Joana Sanz. La modelo ha retornado a las redes sociales, 12 días después de abandonarlas y lo ha hecho con un mensaje cargado de significado y con una destinataria especial: Lola Índigo. La artista saca nuevo trabajo, un disco que ha emocionado mucho a Joana: «Hoy, día 13, hace tres meses que mi madre no me abraza más y esta canción me ha hecho volver a recordar que llorar también es necesario».

La exmujer de Dani Alves se iba de las redes cansada de ser protagonista por tan desagradable motivo: «Dado el acoso mediático al que estoy sometida, he decidido dejar de utilizar mis redes sociales. Ojalá que todo esto cese porque está afectando a mi salud mental y a mi vida social. No soy una persona que vive de exponerse públicamente porque me causa ansiedad y no es para mí. Gracias a Dios, mi trabajo lo puedo realizar lejos de los focos mediáticos».

De lo que no hay ninguna duda es de que no parece sencillo que la tinerfeña perdone a su expareja ya que la engañó vilmente: «El lugar y las formas las perdió él engañándome mientras mi madre se moría (…) El amor no te es infiel en los momentos más difíciles. El amor de verdad respeta y no engaña. Creo que deberías de revisar tus valores».