Los últimos movimientos de Joana Sanz antes de poner tierra de por medio con Dani Alves

Aunque han sido muchos los intentos de Dani Alves a la hora de recuperar el amor de Joana Sanz después de haber sido acusado por presunta violación durante el pasado 30 de diciembre, todos ellos parecen haber sido en vano. La modelo parece estar dispuesta a permanecer firme en sus convicciones a la hora de no dar ni un paso atrás en su drástica decisión, poniendo tierra de por medio con el ex futbolista del FC Barcelona aunque haya ocupado su corazón durante años.

Así se lo quería hacer ver ella misma, por si había dudas, hace tan solo unas horas, cuando se desplazaba a la cárcel en la que permanece preso el deportista hasta nueva orden. Y es que, lejos de tener una conversación amistosa, todo apunta a que la canaria y el brasileño llevaron a cabo una charla con un tema principal claro: el reparto de sus bienes, sobre todo teniendo en cuenta que compartían viviendas, locales y una cuenta en común. Ahora que su romance no parece tener posibilidad de retorno, Joana no ha tenido reparo en poner los puntos sobre las íes antes de divorciarse de manera definitiva según aseguraba el periodista Carlos Quílez para Y ahora Sonsoles: «Ha ido a hablar de dinero», confirmaba, para después entrar en detalles sobre los temas que habrían tratado, entre los que está el de dar un paso atrás en el divorcio para el beneficio del acusado y el del recuento del patrimonio común del que gozan para así dividirlo de una manera justa para ambos, pudiendo así rehacer sus respectivas vidas tomando caminos separados en un momento en el que las cosas cada vez son más complicadas para el jugador de fútbol.

No obstante, Joana no estaba de acuerdo con este testimonio y no tenía reparo en explicar para El Programa de Ana Rosa los verdaderos motivos de su visita, la cual nada tiene que ver con el ámbito económico ya que «se casaron en régimen de separación de bienes» y además «ya no tienen propiedades en común». Aun así, la modelo ha querido dejar claro su deseo de visitar a su ex siempre que pueda hacerlo, brindándole en cierto modo su apoyo.

Sea como fuere, lo cierto es que de poco o de nada ha servido la carta de amor que Dani dedicaba a la que fuera su compañera de vida y que salía a la luz en el programa de las tardes de Antena 3, en la cual abría su corazón como nunca antes a la hora de «ansiar» que «la vida les brinde otra oportunidad de volver a amarse», aunque «comprendiendo el dolor que estaba causando» la situación, por la que considera que su esposa «no ha podido soportar la presión» pese a que él, en todo momento, ha creído fielmente en su inocencia. Algo que tendrá que demostrar el juez cuando sea oportuno, aunque las semanas pasan y las circunstancias cada vez se complican más para el protagonista en cuestión.

Si algo tiene claro Joana Sanz es que no está dispuesta a desperdiciar ni un solo minuto más de su vida alejándose del foco mediático, y por ende, de su profesión. Es por ello que en los últimos días se ha dejado ver tanto en la capital como en la Ciudad Condal, armándose de valentía y subiéndose a las pasarelas para así retomar sus quehaceres laborales cuanto antes sin que esta situación pueda afectarla más de lo que ya lo ha hecho.