Las dos mujeres más importantes de la vida de Dani Alves en los últimos años se encuentran en Barcelona. Este jueves, Dinorah Santana, ex mujer del futbolista, ha aterrizado en la Ciudad Condal junto a sus hijos en un vuelo procedente de Sao Paulo con la intención de poder visitar lo antes posible al deportista, que continúa en prisión preventiva. Dani Alves ingresaba en el centro penitenciario el pasado mes de enero, después de que se interpusiera una denuncia contra el brasileño por la presunta violación de una joven en la discoteca Sutton.

Según ha trascendido, tanto la ex mujer del deportista como sus dos hijos no solo tienen pensado visitarlo en el centro penitenciario en el que se encuentra sino que, además, van a realizar una serie de pruebas para matricularse el próximo curso en una escuela internacional con sede en Barcelona, para poder estar cerca de Dani Alves en esta complicada etapa. A pesar de que la defensa del futbolista ha alegado el arraigo de Dani Alves para pedir su salida de prisión, de momento se le ha denegado la libertad provisional. La llegada de sus hijos y su ex mujer y, sobre todo, que se instalen en la capital catalana, podría suponer un punto a favor del brasileño para poder salir del centro penitenciario.

En estos últimos meses, tanto Dinorah Santana como sus hijos han sido uno de los mayores apoyos para el brasileño. Su ex mujer ha sido una de las personas que más le ha defendido en esta dura etapa y, de hecho, el propio Alves no dudó en agradecérselo en una carta en la que resaltaba el amor incondicional de sus hijos y de sus padres y agradecía el apoyo de su ex mujer y que siguieran estando a su lado mientras lucha para demostrar su inocencia. La ex mujer de Alves ha vuelto a insistir a su llegada a Barcelona en que está convencida de la inocencia del brasileño y ha confirmado que tiene la intención de regresar tras el verano para instalarse en la ciudad.

Mientras que Dinorah se ha posicionado claramente al lado de Dani Alves e incluso ahora se ha trasladado a España, su todavía mujer, Joana Sanz, ha mostrado una actitud un tanto diferente. A pesar de que siempre ha declarado que estaría a su lado para apoyarle, la modelo ha solicitado el divorcio y ya ha empezado un nuevo camino, centrada en sí misma y en su trabajo.

Hace unos días se reveló que Joana Sanz había sido expulsada de la casa en la que vivía con Dani Alves. «Le proponen un trato: a cambio de quedarse en esa casa, tendría que firmar una cláusula para guardar silencio. Joana no está dispuesta a firmar ningún trato, y es entonces cuando le dicen que tiene que abandonar la casa de inmediato, la echan de esa casa», comentó un colaborador del programa Fiesta. Sin embargo, la canaria, que ha sido captada por las cámaras de la Agencia Gtres entrando en la residencia, ha desmentido estas afirmaciones: «Estoy muy cansada de tantos chismes. Nadie me ha echado de casa, me voy sola porque quiero empezar la vida de cero. He pagado sola mi apartamento y no me voy a vivir con nadie, nadie me está pagando nada», ha declarado. Palabras con las que ha dejado claro que ha sido ella la que ha tomado la decisión de marcharse.