La nueva boda de Ángel Cristo: en una isla del Caribe, sin su madre y lejos de las cámaras

Ángel Cristo vuelve al foco mediático tras meses apartado de la televisión, y lo ha hecho hablando sobre su relación con Ana Herminia, con la que quiere volver a pasar por el altar por tercera vez. La pareja ya se daba el «sí quiero» en una romántica ceremonia durante su paso por Supervivientes en abril de 2024.

Durante en enlace, celebrado en Honduras, y con Blanca Manchón y Aurah Ruiz como damas de honor, la pareja compartía unos preciosos votos frente a todos. «Te voy a amar, te voy a proteger, te voy a cuidar, te voy a entender… aprovechemos esta oportunidad para que pasemos el resto de nuestros días juntos», le decía el hijo de Bárbara Rey.

Ángel Cristo y Ana Herminia durante su boda en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

Mientras que, a su vez, Ana Herminia prometía no fallarle nunca. «Tú te mereces ser feliz. Te prometo hoy amor que te voy a hacer el hombre más feliz del mundo. Te voy a amar toda la vida», se declaraba.

Un amor de película y sellado en Honduras

Meses después, en octubre, la pareja celebraba su amor por todo lo alto con una espectacular boda celebrada en el lujoso complejo de ‘La Vega del Henares’. Allí, el empresario no contaba con la presencia ni de su madre, ni de su hermana, con las que hace tiempo que no mantiene relación. Un enlace realmente especial y donde contaron con la presencia de varios ex compañeros de Supervivientes 2024 como Rubén Torres, Aurah Ruiz o Lorena Morlote.

Ángel Cristo hablando con los reporteros. (Foto: Gtres)

Ahora, un año después, tanto Ángel Cristo como su mujer se mostrarían dispuestos a renovar los votos. Así lo ha compartido en una reciente entrevista con la revista Pronto. «Sí, nos gustaría casarnos en una playa de la isla de Curazao, allí tenemos un amigo que podría realizar la ceremonia, más bien una fiesta con amigos…», ha explicado.

Ángel Cristo y Ana Herminia, dispuestos a darse el ‘sí quiero’ por tercera vez

«La idea de esa boda la tiene mi mujer en la cabeza desde hace tiempo, es como una espina clavada, y los dos estamos de acuerdo en hacerla realidad algún día», sostiene al respecto. Mientras que, por otro lado, el hijo de Bárbara Rey seguiría en pie de guerra con la vedette. De hecho, ahora que está completamente volcado con la custodia de su hija, tiene claro que no hay posibilidad de una reconciliación y tampoco quiere que la pequeña tenga contacto con su madre.

Ángel Cristo y Ana Herminia. (Foto: Gtres)

Es más, en este sentido se muestra muy tajante, ya que tiene una clara condición para permitir que la niña tenga relación con Bárbara Rey. «Para ejercer de abuela hay que ganárselo, y mi hija no va a tener contacto con mi madre porque la quiero proteger», ha declarado tajante. «Desde luego, yo no le prohíbo que vea a su nieta, pero a través de mí no lo va a conseguir», asegura. «Llega un poco tarde para actuar como abuela, ya podría haberlo hecho antes de que yo hablase en televisión».