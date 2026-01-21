El movimiento de Victoria Beckham tras el duro comunicado de su hijo: "Felicidades, te quiero mucho"

Horas después de que Brooklyn Beckham se haya sincerado como nunca sobre el conflicto que mantiene con sus padres desde hace meses, Victoria Beckham ha realizado su primer movimiento público. Lo ha hecho a través de las redes sociales, donde ha preferido hacer caso omiso a las acusaciones de su primogénito y seguir con su vida. Este miércoles, 21 de enero, es el cumpleaños de su íntima amiga Emma Bunton, una de las integrantes del famoso grupo británico Spice Girls y, lejos de mantenerse en silencio por la polémica que la rodea, Victoria ha preferido romper su silencio y felicitar a la mencionada públicamente.

«Feliz cumpleaños @emmaleebunton. Te quiero mucho», escribía junto a una fotografía en blanco y negro en la que aparecían ambas visiblemente sonrientes y en su plena juventud, concretamente durante la época en la que se convirtieron en unas de las artistas más aclamadas a nivel mundial.

Victoria Beckham y Emma Bunton. (Foto: Instagram)

Pero esto no ha sido todo. Y es que, más allá de reaparecer en el universo 2.0 con la felicitación a su íntima amiga, Victoria también se ha mostrado muy orgullosa del trabajo de su hijo Cruz Beckham, quien ha decidido centrar su faceta profesional en la industria musical y ha conseguido un sold out para su concierto organizado para el próximo 27 de marzo en el The Courtyard Theatre de Londres.

Historia de Instagram de Victoria Beckham. (Foto: RRSS)

La reacción de David Beckham

Horas antes de este movimiento de Victoria, su marido David Beckham, apareció públicamente en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, un evento que reúne a líderes empresariales, políticos y expertos en diversas áreas. Lo hizo con un semblante serio y visiblemente cansado (tal vez por el ruido mediático que le rodea). No obstante, haciendo gala de su sinceridad y naturalidad, no tuvo reparo en compartir con los medios cómo se encuentra. «Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles: a veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores», sentenciaba ante los micrófonos del programa financiero Squawk Box.

David y Victoria Beckham en un estreno. (Foto: Gtres)

El comunicado de Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham ha roto su silencio a través de sus redes sociales, donde ha emitido un comunicado en el que ha dejado más que claro que «no quiere reconciliarse con ellos», así como también ha expuesto, sin ningún tipo de tapujos, las razones de su distanciamiento. «Lamentablemente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado», comenzaba a explicar.

Comunicado de Brooklyn Beckham en Instagram. (Foto: RRSS)

Continuaba asegurando que su familia solo publicaba fotos idílicas que muestran más una performance que algo real, así como también criticó que para ellos lo único importante es su marca Beckham. Unas acusaciones que podrían volverse en su contra, ya que varios periodistas como Nuria Marín consideran que son contradictorias con su forma de actuar.