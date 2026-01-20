David Beckham, a sus 50 años, ha vuelto a acaparar la atención mediática tras las desgarradoras palabras que su hijo mayor, Brooklyn Beckham, dedicó recientemente al clan familiar en un contundente comunicado en redes sociales. La declaración del joven, en la que rompía el silencio después de años de especulaciones sobre tensiones familiares, ha sacudido los cimientos de una de las familias más mediáticas y admiradas del mundo. El ex futbolista británico se mostró visiblemente afectado, dejando entrever el agotamiento y la tensión que la situación le ha generado, un momento complicado para un patriarca acostumbrado a proyectar serenidad y control.

El detonante de esta crisis parece haberse centrado en diversos episodios a lo largo de la vida de Brooklyn, incluyendo su matrimonio con la actriz y modelo Nicola Peltz en 2022. Según Brooklyn, estos acontecimientos, sumados a la constante presión mediática y a las expectativas impuestas por sus padres, han sido determinantes en su decisión de distanciarse completamente de la familia. En su comunicado, el joven aseguró haber crecido bajo una ansiedad constante y describió la libertad actual junto a su esposa como un alivio sin precedentes. Además, declaró que cualquier comunicación futura con su familia deberá realizarse exclusivamente a través de vías judiciales, exigiendo disculpas formales.

David y Victoria Beckham en un estreno. (Foto: Gtres)

Horas después del comunicado, David Beckham reapareció públicamente en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, un evento que reúne a líderes empresariales, políticos y expertos en diversas áreas. Con un semblante serio y visiblemente cansado, el exfutbolista evitó responder a las preguntas directas sobre Brooklyn, mostrando un rostro solemne que evidenciaba la magnitud del impacto que la declaración de su hijo había tenido sobre él. En el momento en que un corresponsal le preguntó si tenía algo que decir, Beckham optó por ignorar la pregunta y retirarse del escenario, manteniendo la incógnita sobre su postura inmediata respecto al conflicto familiar.

Sin embargo, pocas horas después, el ex jugador se enfrentó a los micrófonos del programa financiero Squawk Box de CNBC, donde decidió abordar el tema de manera indirecta, vinculándolo al uso de las redes sociales y a la educación de sus hijos. «Siempre he hablado sobre las redes sociales y su poder… para bien y para mal. Hoy en día, lo que los niños pueden acceder puede ser peligroso», afirmó. Beckham explicó que, aunque estas plataformas pueden ser un riesgo, él ha intentado utilizarlas con fines positivos, especialmente en colaboración con UNICEF, y que lo mismo ha tratado de enseñar a sus hijos: la importancia de aprender de los errores. «Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles: a veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores», concluyó.

Comunicado de Brooklyn Beckham en Instagram. (Foto: RRSS)

El trasfondo de esta polémica no es reciente. Brooklyn y Nicola Peltz han protagonizado tensiones con el resto de la familia desde la preparación de su boda, donde la relación con Victoria Beckham, madre del joven y diseñadora de renombre, se tensó por el vestido de novia y por la planificación del primer baile de los recién casados. El joven ha explicado que estos incidentes, junto con la percepción de que sus padres priorizan la imagen pública por encima de la salud emocional de sus hijos, lo llevaron a tomar la decisión de cortar la comunicación familiar.

Este episodio marca un antes y un después en la vida pública de los Beckham. Mientras David y Victoria tratan de manejar la crisis y proyectar normalidad, otros miembros de la familia, como Cruz Beckham, continúan con sus proyectos personales, intentando separar su vida profesional de los conflictos familiares. El caso de Brooklyn y Nicola ilustra las complejas dinámicas de una familia cuya imagen perfecta ha sido, hasta ahora, cuidadosamente preservada ante los ojos del mundo, y evidencia cómo incluso los clanes más famosos no están exentos de conflictos profundos y dolorosos.