La sorprendente operación quirúrgica que ha obligado a Miguel Bosé a cancelar su vuelta a España

Miguel Bosé no estaría pasando por su mejor momento. Pese a tener prevista una vuelta a España para dar cabida a sus distintos compromisos profesionales, lo cierto es que sus planes se han visto truncados a raíz de una operación de urgencia por la que tendrá que guardar reposo hasta que esté plenamente recuperado. Y es que, el cantante de años se ha visto obligado a pasar por quirófano para ser operado de una hernia discal en México, país que él mismo eligió como residencia hace ya varios años y que le hace estar alejado de muchos de sus familiares.

Con motivo del lanzamiento de Historias secretas de mis mejores canciones el próximo martes 11 de octubre, Miguel Bosé iba a coger un avión rumbo a España, probablemente sin llegar a imaginar que sus deseos se verían frustrados por un problema de salud que no le permitirá ni siquiera hacer su vida con total normalidad, razón por la que tendrá también que cancelar algunos quehaceres que formaban parte de su agenda de cara a las próximas semanas.

La editorial del libro en cuestión ha sido la encargada de desvelar a la agencia Efe la gravedad de lo sucedido, teniendo el ex de Nacho Palau que privarse de presentar una de las iniciativas más importantes de toda su carrera. Al parecer, en esta obra se “desvelan los enigmas escondidos” en temas emblemáticos a nivel mundial como Amante bandido, Bambú, Morena mía o Don diablo, entre otros: “Entrad en el maravilloso mundo de mis laberintos y descubrid lo que nadie sabe. Pero solo si sois valientes”, dice Miguel, refiriéndose a un libro cargado de contenido inédito, fotografías y recuerdos del pasado perfectos para sus fans incondicionales que sigue muy de cerca al lanzamiento que ya hizo hace tan solo un año, El hijo del Capitán Trueno, con el único objetivo de recoger sus memorias. Todo un éxito gracias al que incluso pudo estar presente durante la Feria del Libro de Madrid, en una de las casetas del Parque del Retiro firmando ejemplares.

Sea como fuere, lo cierto es que el entorno de Miguel Bosé no está pasando por su mejor momento en lo que a salud se refiere. Mientras que él ha sido operado de una hernia discal en México, recientemente su ex pareja, Nacho Palau, afirmaba estar padeciendo cáncer de pulmón al igual que su progenitora previamente. Una durísima enfermedad de la que habría empezado a notar los primeros síntomas durante su paso por Supervivientes, viviendo ciertas situaciones en las que notaba la falta de aire en su cuerpo. Ahora, al escultor le espera un largo proceso de recuperación mientras se apoya en sus más allegados. Una etapa que, sin duda, no será nada fácil para él, aunque la tendrá que vivir con la mayor positividad posible y cargado de energía.