Miguel Bosé ha reaparecido en ARCO a tres días de que Nacho Palau se siente en el plató de Déjate querer para contar cómo ha sido su proceso de lucha contra el cáncer. Pues, cabe recordar que fue el pasado mes de agosto cuando el ex superviviente contó públicamente que sus problemas respiratorios se debían a esta enfermedad y que permanecería un tiempo alejado del foco mediático.

Unos meses de recuperación en los que ha acercado posturas con el que un día fue el amor de su vida, Miguel Bosé, que ha asegurado a las cámaras de Gtres que siempre ha estado a su lado, aunque eso no fuera lo que dijese Palau en alguna que otra ocasión. «Nacho está estable, hablamos mucho. Está bien, que es lo mejor. Es una alegría que esté así», se ha sincerado. Unas palabras con las que deja entrever que, poco a poco, están recuperando el contacto y que este revés de salud ha sido un punto de inflexión en su relación.

Sin embargo, desde que anunciasen su separación, han sido muchos los rumores que han apuntado a un distanciamiento entre los dos. Tanto es así que, incluso, Nacho Palau concedió una entrevista para uno de los digitales de nuestro país en los que tachó el final de su historia de amor como algo «terrorífico». Pero parece que Miguel Bosé no está por la labor de defender esa verdad, alegando que el distanciamiento más que notable entre ambos ha sido siempre invención de la prensa: «No, eso lo habéis dicho vosotros. Nunca».

Además, Nacho ha contado en alguna que otra ocasión que le habría gustado haber tenido más apoyo de su ex pareja, con la que comenzó una batalla judicial cuando este se marchó a Panamá con dos de sus hijos. Una cuestión con la que tampoco parece estar de acuerdo el intérprete de Amante bandido: «Lo ha tenido siempre. Esas cosas que corren, en fin, es lo que vende, porque llevarse bien no vende». Y es que, según el cantante, todo lo malo que se ha vertido sobre su relación con el ex concursante de Supervivientes desde que separasen sus caminos ha sido cosa de los medios de comunicación.

Pese a todo, Miguel Bosé sigue teniendo buenas palabras hacia la persona con la que compartió 26 años de su vida. «Es un tipazo, ha rehecho su vida. Tiene una pareja que es un mega súper tipo», ha confesado, sembrando la sorpresa al confirmar que conoce y «mucho» a la nueva ilusión de Nacho Palau, Cristian Villela, de quien Lucía Dominguín también tuvo muy buenas palabras la última vez que se sentó en un plató de Telecinco.

Para finalizar, Bosé no ha querido dar detalles sobre sus hijos, alegando únicamente que están «genial» y en la escuela. Próximamente, el cantante regresará a la televisión para formar parte del nuevo programa de TVE, Cover Night, en calidad de jurado para «medir el talento musical de los candidatos cada semana». Un proyecto que le ha traído de nuevo a España y por el cual no puede estar más feliz: «En breve tenemos una rueda de prensa en el estudio y ahí estaréis, pero ahora no podemos contar nada».