Máxima preocupación por Belén Rodríguez tras su «metedura de pata»

El hecho de que Belén Rodríguez haya sacado a la luz el préstamo que le hizo a Kiko Hernández ha tenido duras consecuencias. Desde ese momento, poco a poco ha ido rompiendo todas sus relaciones con el universo Sálvame hasta tal punto de no saber cuál es ahora su paradero. La colaboradora se vio intimidada cuando sus compañeros intentaron ponerse en contacto con ella acudiendo a su casa, motivo por el que decidió contactar con la policía y acabar con su vinculación en la pequeña pantalla.

Desde entonces, silencio absoluto. Mientras rostros conocidos como Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, Kiko Hernández o Terelu Campos se han pronunciado sobre la amistad con la comunicadora, esta ha optado por alejarse del foco mediático para intentar sanar la que ya consideran como una “metedura de pata”.

Gracias @policia @policiademadrid

Por alejarme de los presuntos delincuentes.

Gracias especialmente por protegerme de los presuntos delitos que se han cometido sobre mi intimidad en mi domicilio. No sé qué hubiera hecho sin vosotros

Gracias

Gracias

Y más gracias

— Belén Rodríguez (@belenrdguez) November 16, 2022

Ha sido Informalia quien ha dado las últimas noticias sobre Belén Ro, poniéndose en contacto con una fuente cercana a la televisiva, quien ha desvelado que no estaría pasando por su mejor momento. “Su situación económica y emocional es muy delicada” o “Nunca pensó verse así. Sola y destruida”, han sido algunos de los titulares del medio citado. Al parecer, varios de sus compañeros opinan que ahora el karma le está devolviendo todo el mal que ha hecho. La madrileña se ha quedado sin su puesto de trabajo y, al parecer, sin el círculo de amistades que tantos años le han acompañado por su andadura televisiva.

“Está destrozada. Jamás hubiera imaginado que desde Sálvame le montaran todo esto. Eran sus amigos, con quienes quedaba los fines de semana, con los que se ha ido de viaje. Para las hijas de alguno de ellos es su tita”, ha informado la fuente al medio citado, haciendo referencia a la relación casi familiar de Belén con las hijas de Kiko Hernández, de quien se ha especulado estos días que podría estar enamorada. Pues, parece que no es oro todo lo que reluce. Ahora, la colaboradora ha roto todo tipo de puentes con la cadena de Fuencarral y se encuentra atravesando una situación económica de lo más desfavorable. Así lo ha comunicado Informalia, quien asegura que sus ingresos se limitaban a sus apariciones en el Deluxe y en los debates de Telecinco, como el de Supervivientes. Pero no todo queda ahí, pues lo de Ro no solo ha sido una pérdida laboral, sino también sentimental, ya que considera que sus íntimos amigos se han vuelto todos en su contra.

Según la fuente citada por el digital, a la colaboradora la estarían “machacando” con sus palabras, subrayando que no tiene la fortaleza mental que parece tener en la pequeña pantalla. Sin embargo, en una guerra contra la hija de Doña Adelaida, tal vez Telecinco tendría mucho que perder. “Ella sabe muchísimo de todos ellos. Como le dé por hablar y contar cosas de los que consideraba sus amigos, incluido los directores, se podrían arrepentir de lo que la están haciendo”, ha sentenciado la fuente al medio anteriormente mencionado.

La traición de Belén a María Teresa Campos

La última en pronunciarse sobre la situación ha sido Terelu Campos. Después de la “metedura de pata”, la colaboradora confesó que entendía y respetaba las decisiones de su compañera, pero que lo que no iba a pasar por alto era la traición hacia su madre. “Avisó a la prensa de la comida en casa de mi madre. Estoy decepcionada”, aseguró. Y es que, aunque las Campos siempre han hablado maravillas de Belén Ro, desde hace un tiempo llevan con la mosca detrás de la oreja. Al parecer, les llegaron informaciones que apuntaron a que la colaboradora fue quien llamó a los medios de comunicación para que fotografiasen a Kiko Hernández llegando a casa de María Teresa en su cita con Alejandra Rubio y Rocío Carrasco. Una actitud que Terelu ha calificado como “traición” y que no ha conseguido perdonar.