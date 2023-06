El movimiento 2.0 con el que Marta Riesco planta cara a los ‘haters’ de la Marea Azul

Marta Riesco ha dado un golpe en la mesa. Pese a haber permanecido en un segundo plano a nivel mediático a raíz de su romance con Antonio David Flores, la que fuera reportera de El Programa de Ana Rosa ha dado un paso al frente para hacer de sus redes sociales sus mejores aliadas a la hora de desvelar toda la verdad sobre su ruptura con el ex Guardia Civil, por el que ella misma asegura haber «perdido todo», incluido su trabajo.

Si bien era hace tan solo unos días cuando la periodista se hacía eco del intento de reconciliación frustrado que había llevado a cabo con el que fuera marido de Rocío Carrasco, ha sido ahora cuando ella misma ha querido ir más allá para plantar cara a todos los haters que critican algunas de sus decisiones tomadas, muchos de ellos en YouTube. Y es que, Marta no ha querido dejar pasar la oportunidad de crear su propio canal en la plataforma mencionada para así hacer de esta su principal fuente de ingresos tal y como en su día hizo el que fuera su compañero de vida. Algo de lo que ella misma se ha hecho eco en su cuenta de Instagram, haciendo público un vídeo de recopilación de algunos de los momentos en los que ha recibido comentarios negativos: «♥️✨Gracias compañeros Youtubers, sé que estáis encantados de tenerme por aquí a partir de ahora. Gracias por vuestra calurosa bienvenida ♥️ Ya podéis suscribiros a mi canal @martariesgo en Youtube» , escribía, visiblemente contenta por contar con este nuevo proyecto profesional que ya cuenta con el apoyo de sus casi 200 mil seguidores, los cuales han reflejado su cariño a través de sus comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)

Por si fuera poco, el testimonio de Riesco no ha quedado aquí, y también ha aparecido en sus stories para seguir echando leña a un fuego que comenzaba ella misma ayer pidiendo encarecidamente a su ex que sacara la cara por ella tras las críticas de los haters de Youtube, considerando que una gran parte de estos ataques vienen dados por parte de la Marea Azul: «Desde los canales de YouTube están todo el día atacándome. Gente que estaba en una marea que defendía el acoso mediático, y lo que están haciendo es exactamente aquello que criticaban de un programa de televisión. Esas personas de la Marea Azul que empezaron un movimiento que defiende las causas contra el acoso mediático, ahora lo que hacen es insultarme a mí y decir que voy deambulando por hospitales. Que si tengo un ojo aquí y otro allí. ¿Esta gente? ¿Un movimiento? ¡Sinvergüenzas!», exclamaba, visiblemente enfadada por lo acontecido en las últimas horas: «Para que hablen los demás ya hablo yo en mi canal de YouTube. Voy a hacer reportajes, voy a hacer periodismo, voy a hacer entretenimiento. Nos vamos a reír y nos lo vamos a pasar súper bien. Voy a intentar hacerlo lo mejor que sé y lo mejor que pueda», zanjaba, demostrando así que está dispuesta a continuar su trayectoria profesional aunque por ahora no pueda ser en la televisión.