Malú tira de sentido del humor para hablar de su hija: «Ha empezado a caminar y ya mete los dedos en los enchufes»

Ha pasado mucho tiempo desde que Malú no asistía a un programa de televisión en directo. Su reciente maternidad ha provocado que su vida de un giro de 180 grados y, por lo tanto, pase su tiempo con su pequeña. Motivo por el cual ha estado alejada de sus compromisos profesionales. No obstante, es necesario mencionar que su reaparición estelar tras convertirse en madre primeriza fue cuando formó parte del jurado de la primera entrega de ‘Mask Singer’. Ahora ha retomado con más energía que nunca sus nuevos proyectos. De hecho, se ha convertido en la última invitada al programa de ‘El Hormiguero’, formato presentado por Pablo Motos. Ha sido durante la distendida conversación con el presentador cuando la artista ha confesado cómo se siente tras los primeros pasos de Lucía, la hija que tiene con Albert Rivera.

«Se me hace mayor. Ha empezado el proceso de hacer todo el rato desde que te acuestas hasta que te levantas ‘¡ah!’”, ha expresado la intérprete de ‘Secreto a voces’, su nuevo tema. «Mi casa está forradísima. Imaginad, yo lo he puesto todo de papel de burbuja porque ya no me quedaban más cosas que comprar en las ferreterías para taparlo todo y tapar las mesas. Así que lo envuelvo todo», ha contado con mucho humor a Motos que no ha podido evitar la carcajada.

Además, la pareja del expresidente de Ciudadanos ha relatado que su hermano ya la avisó de lo que iba a “sufrir” cuando la pequeña comenzara a andar. “Me dijo una cosa, que cuando empezara a andar iba a empezar a sufrir porque comienzan a andar antes que a pensar. Y es verdad, ella no se da cuenta de que ese pico de la mesa es el demonio. Ella va directa con su desequilibrio a ese pico. Así que te pasas todo el día diciendo ‘ay mi niña que está andando, ¡ahh!’», ha desvelado mientras ha comentado que también tiene que estar pendiente de los enchufes de toda la casa. «Le encantan y ya estoy buscando tapones para taparlos todos. Es muy curiosa y ya está intentando meter los deditos. Bueno, yo metía la lengua cuando era niña, menos mal que no podía por los dos», ha bromeado la invitada. «Estaba mi madre detrás para que no me diera corriente. Y es que la verdad que Lucía tiene a quien salir porque yo hacía exactamente lo mismo. Se hereda. De hecho, mi madre me dice ‘ves’. Qué le vamos a hacer», ha sentenciado Malú que pronto volverá a ser una de las coach de ‘La Voz’.

Pablo Motos también ha querido saber qué es lo que la sobrina de Paco de Lucía le hubiera dicho a su yo de 15 años, cuando todavía era una benjamina en la industria de la música. «Pobrecita. Lo que le diría es que no hablara tanto. Que no hay necesidad. En ese momento me sentía como muy mayor y madura. Ahora veo entrevistas y digo, ay, por qué no te callabas. Me expresaba muy formal, muy seria, muy repelente y escucharme me da mucha lástima. Nadie en aquel momento se daba cuenta ni entendía que yo todavía era una niña. Todo el mundo me trataba como una persona mayor, como un adulto más que trabajaba en la música, pero es que yo solo tenía 16 años”, ha confesado.