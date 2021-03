Día señalado para la cantante Malú que cumple 39 años en un momento muy dulce y lleno de proyectos. Se trata del primer cumpleaños como mamá de la artista, que hace nueve meses daba la bienvenida a Lucía, su primera hija junto a su pareja, el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera. La intérprete de ‘Aprendiz’ sopla las velas feliz en el terreno personal y muy ilusionada en el profesional. Proyectos no le faltan y sus fans claman por volver a verla sobre un escenario, y parece que ya falta menos para regresar al mundo de la música después de una pandemia y de haberse convertido en madre.

«Uno no elige de quién se enamora, aunque yo he elegido bien, ella es la que se ha equivocado», le dijo Albert Rivera a Bertín Osborne durante su participación en ‘En tu casa o en la mía’. «El amor triunfa sobre todos los obstáculos que le quieran poner», explicaba el abogado al hablar sobre su historia de amor con la cantante. Se conocieron por unos amigos en común y tuvieron un flechazo. Poco tardaron en irse a vivir juntos y, antes de celebrar su primer aniversario, anunciaron que estaban esperando su primer hijo en común. Una niña que vino al mundo el 6 de junio en plena desescalada, y que no ha hecho más que agudizar la discreción de la que siempre ha hecho gala en lo que respecta a su vida privada.

Han sido pocas las imágenes que se han visto de Malú y Albert Rivera desde el comienzo de su relación. Y lo mismo ha ocurrido desde que fueron padres. Fue a través de sus redes sociales como anunciaron el embarazo de la cantante y también el nacimiento del bebé. Y después, tan solo se dejaron ver a la salida del centro médico días después de que naciera la pequeña. Pero la sobrina de Paco de Lucía sí se pronunció sobre la maternidad en ‘El Hormiguero’, donde explicó que su bebé había sido el mejor de los regalos. «Cuando se me echa en el cuello es que me muero. Se acaba el día, el planeta, la vida, los teléfonos», decía entonces la feliz mamá.

Nuevo proyecto musical

Lucía llegó con un single debajo del brazo. ‘Tejiendo alas’ fue la bonita canción que escribió la cantante durante su dulce espera. Una canción con la que conquistó el número 1 y cuyo estribillo dice: «Falta poco para verte y escribir esta historia de amor». Pero además de esta canción, Malú estuvo trabajando en su nuevo disco, que ya está grabando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Malú (@_maluoficial_)

Así lo anunciaba ella misma hace unos días, publicando una imagen en el estudio de grabación y donde ha escrito: «Cables, micros, atriles, batería…de vuelta a casa. Me encanta mi team. Feliz!!!!». Aunque no se conocen más detalles de este nuevo trabajo, la artista está ilusionada. Han pasado ya dos años desde que se subió, por última vez, a un escenario aunque no ha dejado de trabajar.

Una rotura de ligamentos durante un ensayo previo a su gira ‘Oxígeno Tour’, provocó que tuviera que pasar por quirófano y por ende, que tuviera que cancelar los conciertos. Después llegaba el confinamiento y su bebé.

Regreso a televisión

Desde que debutó como coach en ‘La Voz’, Malú ha encontrado en los talent musicales una nueva ocupación laboral. Tras varias ediciones, la cantante fichaba como experta por ‘Mask singer’, el formato que ha revolucionado la televisión en los últimos meses y donde ha compartido sabiduría con Los Javis y con José Mota. Hace solo unas semanas se conocía que Malú ya no formará parte del jurado en la segunda entrega del programa, donde su silla será ocupada por Paz Vega, la flamante ganadora de la primera edición. Pero su aventura televisiva no ha terminado, ya que todo apunta a que la intérprete de ‘Blanco y negro’ volverá a ejercer de coach en ‘La Voz’. ¡Feliz cumpleaños!.