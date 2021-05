María Teresa Campos frena a Pablo Motos y sentencia su relación con Edmundo Arrocet

María Teresa Campos se ha convertido en una de las invitadas más demandadas por los programas de televisión. Si el pasado viernes la veíamos en el ‘Deluxe’ junto a Jorge Javier Vázquez, este martes se ha encontrado con otro gran presentador, Pablo Motos. La veterana periodista ha vuelto a Antena 3 para protagonizar una entrevista que ha sido divertida y entretenida a partes iguales.

La conversación entre Pablo y Teresa ha comenzado con esta reconociendo lo mucho que le gusta jugar a las cartas, una afición que comparte con muchas de sus amigas y a la que se ha dedicado especialmente tras su ruptura con Edminudo Arrrocet. “Es lo que más después de…”, ha dicho en tono de broma, dando pie a que el valenciano le preguntara por su ya extinta historia de amor con el humorista chileno.

“La última vez que viniste estabas muy enamorada. «Por cerrar esa historia, si pones en una balanza lo bueno y lo malo, ¿qué compensa más?”, ha soltado Motos sin más dilación, haciendo que la matriarca de las Campos le haya contestado con ganas de poner punto final al tema. “Hay muchos ratos buenos que uno se empeña en tirarlos por tierra y hacer las cosas mal. Nada es eterno y se puede romper la relación pero uno se sienta con la persona. Nunca debe uno quedar de esa manera, no es necesario”, ha comenzado diciendo. Y es que, tal y como ha afirmado luego el presentador, su historia con Edmundo terminó “por Whatsapp”.

«Yo no pienso estar el resto de mi vida, que ya es poca, hablando de ese ser. Ese ser pasó por mi vida, fueron 6 años más o menos felices pero no está ni se le espera. Dejadme de eso ya…”, ha afirmado tajante, sin ganas de seguir más allá. “Para hablar cara a cara y tomarse un café hace falta valor”, ha seguido Pablo, a lo que María Teresa, ya directa y seria, ha respondido: “yo nunca he sido cobarde”.

Un nuevo guiño a Rocío Carrasco

Aunque muy sutil, María Teresa Campos ha vuelto a hacer un guiño a Rocío Carrasco. Si para su paso por ‘Viernes Deluxe’ eligió un traje de color fucsia muy similar al de la hija de ‘La más grande’, en esta ocasión ha sido con su vocabulario con lo que ha querido recordar a la joven, Y es que, al igual que Rociíto utiliza la expresión “ese ser” para referirse a su exmarido, Antonio David Flores, ella ha hecho lo mismo para hablar de Bigote Arrocet sin tener que pronunciar su nombre.

Lo cierto es que para María Teresa y sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, Rocío es una más de la familia, hasta el punto de que para la periodista es una hija más y para las colaboradoras la tercera hermana. Ellas se han convertido en su segunda familia, -junto a su marido, Fidel Albiac- y también en sus grandes apoyos. El pasado viernes María Teresa dio un gran paso al hablar sobre Rocío, poniendo voz a otra parte de la historia y desvelando hechos sorprendentes, como que «Me llamaron de parte del presidente cuando ello hablo del maltrato, de las patadas. El presidente le pidió el teléfono para hablar y la llamó. Lo que dice bastante de ella».