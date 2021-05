María Teresa Campos: “el presidente me llamó y me pidió el teléfono de Rocío porque quería hablar con ella”

Rocío Carrasco hace mucho tiempo que no tiene contacto con su familia, pero eso no significa que esté -o haya estado- sola. Además de contar con el gran apoyo de su marido, Fidel Albiac, y de su familia político, hace ya muchos años que la hija de ‘La más grande’ disfruta del cariño de su ‘familia elegida’: las Campos.

Un cariñoso apelativo con el que ella misma se refiere a María Teresa Campos y sus dos hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, en su docu-serie. Por supuesto, la admiración, amor y respecto es mutuo pues las tres mujeres del famoso clan también la consideran una más. Para la veterana periodista es su tercera y, para las colaboradoras, su otra hermana. Siempre fieles a Rocío Carrasco, ninguna ha hablado abiertamente sobre el tema que recorre el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Hasta ahora. María Teresa Campos se sienta este viernes en ‘Viernes Deluxe’ para, de una vez por todas, narrar su versión de los hechos.

La veterana periodista ha llevado la voz cantante de la entrevista, desvelando grandes datos sin casi necesidad de que Jorge Javier Vázquez le preguntara. «Cuanta verdad hay en sus palabras, cuánto dolor. Yo he estado cerca de esa verdad y ese dolor. A veces no puedo seguir escuchándola de lo que me entra. Es mucho sufrimiento», ha dicho nada más comenzar el programa.

La periodista ha narrado que ver el documental no está siendo fácil para ella, tanto que al comienzo no era capaz de ver los programas. Se lo contaban sus hijas, también preocupadas por ella, porque le pudiera pasar algo debido a las confesiones que ha realizado.

«Me planté delante de ella el día de Reyes, tras escuchar unas cosas que me leyó Fidel, y le dije ‘mira Rocío, yo soy muy mayor, te voy a pedir un favor, no quiero morirme sin que a ti se te haga justicia. No aguanto que se diga que no quieres a tus hijos», asegura Teresa que le dijo, a lo que la hija de ‘La más grande’ le contestó: «‘escucha, quédate tranquila porque eso no va a pasar’. Y luego vino esto».

Una docu-serie cargada de novedades

Una de las grandes sorpresas de las confesiones de Rocío Carrasco fue su intento autolítico, sobre el que María Teresa también ha hablado esa noche.

«Hay cosas que no sabía, como lo de las patadas… (…) Yo no era consciente del sufrimiento de Rocío y cuando me he enterado de lo que intentó hacerse a sí misma… Me horroricé. Si no entra Fidel…». Y es que, según cuenta, lo conoció al ver la serie, ya que este año, debido a las restricciones por el coronavirus, no ha podido estar tanto tiempo juntas. Además, se ha desvelado que ni Carmen Borrego ni Terelu Campos lo conocían, pues Rocío se lo desveló apenas tres días antes de que se grabara esa parte de la docu-serie.

Rocío Carrasco, la mujer que marcó un antes y un después

«Ceo que esto (el documental) ha sido para bien, en el sentido de que hay muchas mujeres que se pueden sentir representadas por ella, mujeres que hayan sufrido cosas parecidas, y con este testimonio ha ayudado a mucha gente. Con Rocío Carrasco habrá un antes y un después en el tema del maltrato a la mujer», ha asegurado Teresa. Prueba de ello no es solo la gran repercusión que ha tenido, también que numerosos rostros conocidos se hayan pronunciado a su favor, como la ministra Irene Montero, la actriz Paz Vega o el propio Blas Cantó.

Pero lo que se desconocía hasta esta noche era que Carrasco ha recibido una llamada muy importante: «Hay una cosa que a lo mejor no debo decir, es por el respeto que le tengo… Me llamaron de parte del presidente cuando ello hablo del maltrato, de las patadas. El presidente le pidió el teléfono para hablar y la llamó. Lo que dice bastante de ella». Una confesión que ha dejado sin palabras al siempre elocuente Jorge Javier Vázquez.