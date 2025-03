El programa vespertino de Antena 3, Y Ahora Sonsoles, vivió un tenso enfrentamiento entre la presentadora Sonsoles Ónega y la invitada Lucía Dominguín en la tarde de este miércoles, 19 de marzo. La hermana de Miguel Bosé acudió al espacio para promocionar su libro de recetas, Casa Dominguín: Recetas familiares, si bien rápidamente se mostró incómoda cuando la conversación desvió hacia aspectos personales de su familia, como la historia de su madre, Lucía Bosé, y las infidelidades de su padre. Visiblemente molesta, Lucía interrumpió en varias ocasiones a Sonsoles, exigiendo que la entrevista se centrara en su obra y no en otras cuestiones.

Lucía criticó de forma tajante los vídeos que se emitieron durante la entrevista, considerándolos irrelevantes. En un momento, llegó a decir: «¡Qué aburrimiento, de verdad!», lamentando que no se estuviera hablando de su libro, el cual describió como «alucinante». «Es que esto no lo entiendo, perdonad que esté con este punto. Me parece un aburrimiento esta parte. Primero, porque vengo a hablar del libro. Segundo, porque mi familia es mucho más interesante en muchos otros aspectos que Mariví y lo que dijo mi madre, que lo pongo en duda, porque mi madre nunca ha perdido los papeles. A mí me habéis traído para una cosa y ahora, de repente, me encuentro con otra historia que no tiene nada que ver. ¿Qué tengo que poner? ¿Cara de pavo? Pues no», dijo.

Sonsoles Ónega y Lucía Dominguín en televisión. (Foto: Antena 3)

A pesar de los intentos de Sonsoles por reconducir la conversación, la tensión aumentaba, lo que llevó a la presentadora a ofrecer un ultimátum: «Oye, yo doy por concluida la entrevista, te quiero decir… Estamos recordando a Lucía. De qué quieres hablar, ¿solo del libro? Si no quieres que hablemos, te doy un abrazo y acaba la entrevista, porque va a generar una situación violenta e incómoda. Esto es un planteamiento de entrevista, si no podemos hablar, no pasa nada, pero vamos a seguir poniendo los vídeos».

Esta respuesta de Sonsoles generó aún más incomodidad. Lucía expresó su malestar diciendo que preferiría abandonar el programa si la entrevista continuaba por ese camino. Sin embargo, tras una breve pausa publicitaria, la hija de Lucía Bosé, visiblemente arrepentida, pidió disculpas en directo, mostrando su disposición a seguir adelante con la entrevista de una forma más tranquila. «No sé qué me ha pasado, entendería que no me volvieras a invitar, pero si lo haces me tomaré una tila antes o algo», expresó.

Lucía Dominguín en televisión. (Foto: Antena 3)

Lucía Dominguín reconoció que su reacción había sido desmedida. Esta confrontación, aunque incómoda, acabó con una resolución pacífica, demostrando la tensión que a veces se genera cuando se mezcla la promoción profesional con temas personales delicados. «Nos veremos más veces», dijo Ónega.

El libro de recetas de Lucía Dominguín

Fue el pasado 27 de febrero cuando Lucía Dominguín, quien ya mostró su destreza culinaria en la quinta edición de MasterChef Celebrity, y sus hijas Jara y Palito, lanzaron Casa Dominguín. Recetas familiares (Libros Cúpula), un libro que no solo recoge recetas tradicionales, «sino también recuerdos y anécdotas familiares». Con un enfoque especial en el legado de Lucía Bosé, la matriarca de la familia, la obra celebra la cocina como «un lugar de unión y creatividad», y refleja el amor por la gastronomía y los valores familiares que han perdurado a lo largo del tiempo.