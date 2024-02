Lucía Dominguín se abre en canal al hablar de la muerte de su hija Bimba

Lucía Dominguín, de 66 años, ha vuelto a hablar sobre su esfera privada. Lo ha hecho en el programa de entrevistas No mientras a Pinocchio. Espacio en el que se ha sincerado de varios aspectos de su vida, como por ejemplo de sus padres, Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín, su hermano Miguel Bosé y, sobre todo, del peor momento de su vida: la muerte de su hija, Bimba Bosé.

Lucía Dominguín en una imagen de archivo / Gtres

La muerte de Bimba Bosé

Con fuerza, creativa, luchadora, risueña… Con estas palabras definen a Bimba Bosé quienes tuvieron el privilegio de conocerla. Fue en 2014, cuando le diagnosticaron un cáncer de pecho, del que tuvo que ser operada. Durante los 3 años en los que luchó contra la enfermedad su actitud fue implacable. En 2017 fallecía, a los 41 años de edad, en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Lucía Dominguín Bosé junto a su hija Bimba / Gtres

La pintora Lucía Dominguín se ha sincerado sobre la muerte. «Toda las pérdidas son duras, ninguna es natural, que se haya muerto mi madre, que la echo mucho de menos, mi hija, que la echo muchísimo de menos, ni mi padre. Este año ha sido muy duro para mí», ha indicado.

«A mi hija le agradezco lo que me ha enseñado, el valor que me ha dado y la demostración de amor que me ha dado en el momento de irse. Es muy fuerte, cómo te levantas por la mañana, pensar que uno de tus hijos se va, te mueres por dentro en todos los sentidos. Pero no puedes, tienes que seguir para adelante, tengo otros hijos, ahora tengo un nieto nuevo que es divino, no me lo quiero perder. Hay que superar esa parte porque hay seres que te quieren y tienes que luchar por ellos. En España no sabemos vivir con la muerte», ha confesado. «Mis hijas dicen que han sido las niñas más contentas en su infancia, nunca nos han visto pelearnos y es verdad, nunca nos hemos peleado delante de ellas», ha añadido.

Sobre sus padres

En el mismo formato, Lucía también ha tenido unas palabras para su madre, Lucía Bosé. «Mi madre era una mujer muy generosa, demasiado, lo decíamos todos, lo dicen hasta mis hijos, tenía unos agujeros en las manos, todo lo que podía te lo daba», ha asegurado. Por otro lado, sobre su padre, Lucía Dominguín le ha recordado como un ser «con un sentido del humor impresionante» algo que ha heredado de él. Además, ha destacado que su madre siempre fue más estricta que su padre: «Ha sido muy dura como madre, pero eso es bueno, así soy yo. Vivió en una época muy dura, la posguerra y la posguerra española», ha revelado. Por otro lado, la empresaria ha indicado que sus progenitores «eran una pareja espectacular y curiosa».