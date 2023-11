Toda la verdad sobre la relación actual de Miguel Bosé y Nacho Palau

26 años son un mundo. Y si durante todos sus días suceden tantas cosas como las que experimentaron Miguel Bosé y Nacho Palau, ni se imaginan cuánto pueden dar de sí. La relación actual entre ambos vuelve a estar de plena actualidad gracias al estreno en abierto de la serie biográfica del cantante. En uno de sus capítulos se ahonda sobre una historia de amor que tiene como protagonistas directos al músico y al arquitecto, quienes formaron una familia con sus cuatro hijos. Antes de que lo suyo saltase por los aires, claro.

Lo último que supimos de ellos como pareja -aun sin serlo- es que habían acercado posturas pasando unos días de vacaciones en Mallorca. Eso ocurrió el pasado mes de verano y fue el propio Nacho Palau quien meses después contó esa experiencia en televisión, muy sonriente y sin descartar una reconciliación que parecía ilusionarle.

La relación entre Palau y Bosé, empezó a principios de los 90, en una discoteca. / Gtres

Han pasado los meses y esa segunda oportunidad no se ha materializado. Sin embargo, por complicado que parezca, también se antojaba imposible que ambos retomasen su buena sintonía tras tantos años enfrentados en los juzgados. Dicen que un ‘no’ no es definitivo hasta que uno de los dos muere.

Sin ánimo de ser más tremendista, lo que es un hecho es que el vínculo entre Miguel Bosé y Nacho Palau continúa generando noticias. El motivo no es otro que la emisión del Biopic sobre la vida del intérprete de Papito. En la ficción se presenta a un personaje que recibe el nombre de Pablo, pero que encarna el importante papel que tuvo el arquitecto en la vida del artista musical.

Miguel Bosé y Nacho Palau en la serie ‘Bose’ / Mediaset

Miguel y Nacho se conocieron en una fiesta que unió sus caminos para siempre. Se amaron y se desearon con intensidad, pero pronto los problemas empezaron a aparecer. A Palau no le agradaba tener que pasar tanto tiempo lejos de su chico por la apretada agenda de este: «Toda mi vida me la he pasado siguiéndote, quiero saber qué pinto yo aquí. Estoy cansado», dice en la ficción.

Otro aspecto que le afectaba mucho era la gran cantidad de parejas que se le atribuían a un Miguel Bosé que decidió llevar en secreto el romance con Nacho Palau. Hubo problemas, como en todas las parejas, pero bien es cierto que lo suyo terminó en los juzgados para tratar de defender lo que ambos creían más beneficioso para los hijos junto a los que formaron su familia.

Miguel Bosé y Nacho Palau en la serie ‘Bose’ / Mediaset

Las vicisitudes no impidieron que se mostrasen apoyo en momentos malos, por ejemplo, el grave accidente que sufrió Miguel o la muerte del amigo de ambos, el diseñador Miguel Piña, víctima del sida. Con independencia de cómo se han dado las cosas, su amor fue sincero y un absoluto flechazo de los que marcan: «Fue mirarnos y para mí fue un flechazo. Cuando me miró fue distinto, me fulminó. Fue mutuo, a pesar de la diferencia edad, fue todo muy maduro», dijo Palau.