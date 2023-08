Miguel Bosé y Nacho Palau: sus vacaciones juntos en Mallorca

Miguel Bosé y Nacho Palau han acercado posturas, al menos, durante unos días. La ex pareja ha puesto rumbo a Mallorca para disfrutar de unas vacaciones juntos y en compañía de Diego y Tadeo, los hijos biológicos de Bosé por gestación subrogada, y de Ivo y Telmo, hijos de Palau por el mismo método. Concretamente, a la costa de Manacor que limita con los municipios de San Lorenzo del Cardezar, Petra, Villafranca de Bonany y Felanich.

En la isla, los seis han conocido la distinguida escuela de tenis de Rafa Nadal, una de las más exclusivas y famosas de nuestro país, paseado por la playa y jugado en la piscina, aunque también, según ha trascendido, visitado el hospital; pues al parecer, el interprete de Si tú no vuelves, Aire Soy o Morir de amor ha tenido que acudir a la clínica Rotger de Palma, para tratar el problema en las cuerdas vocales que padece desde hace años: una sinusitis crónica causada, en propias palabras del artista, «por una muela». «El maxilofacial me dijo, ‘a ti te han perforado el hueso con un implante, la raíz se ha infectado y no te duele porque drena. Eso es lo que te crea que tus cuerdas vocales estén siempre llenas de mucosidad y flema y que no puedas hablar’», contó Bosé en una entrevista con Mercedes Milá en Movistar+.

Miguel Bosé en un evento / Gtres

Este encuentro entre Miguel Bosé y Nacho Palau se produce, cabe recordar, escasas semanas después de que el Tribunal Supremo rechazara, precisamente, el recurso por el que Palau exigía que tanto él como el cantante, fueran reconocidos como padres de los cuatro hijos que tuvieron durante el tiempo que duró su relación. «Sabíamos que todo iba a ser difícil. Jamás pensé que aquello iba a pasar. A día de hoy sigo pensando cómo ha sido posible esto. Pequé de confiado. Todavía no doy crédito. Nunca esperé que fuera a separar a mis hijos. Nunca se me pasó por la cabeza que eso pasara si la relación fuera mal. Nunca creí que dos niños iban a acabar aquí y otros dos allá. Él negaba que yo era pareja suya tantos años, lo negó en el juicio», expresó Nacho sobre este asunto en Sálvame Deluxe.

Fue en el año 2020, cuando Nacho Palau reclamó ante la Justicia que los cuatro menores fueran considerados hermanos, a pesar de que biológicamente no lo fueran, argumentando que se habían criado como tal. No obstante, cuando la pareja se separó, los dos hijos de Miguel Bosé permanecieron con el cantante en México, mientras que los del escultor se marcharon a Valencia con su padre. Según recalcaba el valenciano, esta situación no era positiva para los menores, es más, les provocaba daños y sufrimiento.

Nacho Palau y Miguel Bosé en Madrid / Gtres

Por qué pusieron fin a su relación

Durante la citada entrevista, Nacho Palau ahondó en los entresijos que pusieron fin a su relación con Miguel Besó, y reveló algunas de las infidelidades cruzadas que se produjeron en un punto de su historia en común. «Me fue infiel. Me enteré, pero no me lo dijo él. Yo a él también, pero Miguel creo que no enteró. Él ha pensado mucho antes que yo le había sido infiel, pero no era verdad. Es tremendamente celoso. Es enfermizo, muy celoso. Tanto con las relaciones como con las amistades. Es muy celoso en general», señaló. Miguel Bosé y Nacho Palau estuvieron juntos durante más de una década, desde de 1992 a 2017, aunque su relación se oficializó hasta la ruptura.