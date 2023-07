Han pasado cinco años desde que Miguel Bosé (67) y Nacho Palau (50) anunciaran que ponían punto final a su relación tras más de dos décadas juntos. Sin embargo, sus nombres siguen yendo de la mano en la crónica social de nuestro país y copando varios titulares. Más aún después de que el pasado mes de mayo, el Tribunal Supremo rechazara el recurso por el que Palau exigía que tanto él como el cantante, fueran reconocidos como padres de los cuatro hijos que tuvieron durante el tiempo que duró su relación. Cabe recordar en este sentido que, de los cuatro menores, dos son hijos biológicos de Miguel Bosé, mientras que los otros dos, son hijos del valenciano.

Fue en el año 2020, cuando Nacho Palau reclamó ante la Justicia que los cuatro menores fueran considerados hermanos, a pesar de que biológicamente no lo fueran, argumentando que se habían criado como tal. No obstante, cuando la pareja se separó, los dos hijos de Miguel Bosé permanecieron con el cantante en México, mientras que los del escultor se marcharon a Valencia con su padre. Según recalcaba el valenciano, esta situación no era positiva para los menores, es más, les provocaba daños y sufrimiento.

Nacho Palau y Miguel Bosé en Madrid / Gtres

Precisamente sobre todo ello ha hablado en primera persona Nacho Palau en Sálvame Deluxe que, a diferencia de Sálvame, mantendrá su emisión en la pequeña pantalla hasta el próximo 14 de julio. «Sabíamos que todo iba a ser difícil. Jamás pensé que aquello iba a pasar. A día de hoy sigo pensando cómo ha sido posible esto. Pequé de confiado. Todavía no doy crédito», ha comenzado diciendo. «Nunca esperé que fuera a separar a mis hijos. Nunca se me pasó por la cabeza que eso pasara si la relación fuera mal. Nunca creí que dos niños iban a acabar aquí y otros dos allá. Él negaba que yo era pareja suya tantos años, lo negó en el juicio», añade.

A este respecto y preguntado expresamente por ello, Nacho ha confesado que fue imposible adoptar los dos [Miguel Bosé y él] a los cuatro hijos, en lugar de cada uno a dos de ellos. «Fue imposible porque debe haber una determinada edad. Tendríamos también que casarnos y no se planteaba porque no se sabía públicamente que él fuera gay. Tengo muchas fotos y muchos vídeos de todos esos años. Yo he tenido que demostrar mi relación con Miguel», explica.

Nacho Palau en ‘Sálvame Deluxe’ / Telecinco

Si bien el que fuera participante de Supervivientes 2022 describía hace unos meses que, tras haberle sido diagnosticado de un cáncer de pulmón, su relación con Bosé era más cercana, esta resolución judicial parece haber distanciado de nuevo a la ex pareja. «Miguel y yo hablados lo justo. La última vez fue ayer y nuestros mensajes fueron sobre los niños».

Infidelidades y celos «enfermizos»

Durante su entrevista, Nacho Palau ha ahondado en los entresijos que pusieron fin a su relación con el intérprete de Amante Bandido, y revelado algunas de las infidelidades cruzadas que se produjeron en un punto de su historia en común. «Me fue infiel. Me enteré, pero no me lo dijo él. Yo a él también, pero Miguel creo que no enteró. Él ha pensado mucho antes que yo le había sido infiel, pero no era verdad. Es tremendamente celoso. Es enfermizo, muy celoso. Tanto con las relaciones como con las amistades. Es muy celoso en general», señala.

Nacho Palau en ‘Sálvame Deluxe’ / Telecinco

Unas declaraciones que han llevado a poner sobre la mesa a los colaboradores del programa el tema de las drogas. «Él ha explicado que tuvo un lado oscuro y que estuvo mal», ha dicho María Patiño. «Yo eso no lo he vivido con él, tal y como él lo cuenta. Sí que es verdad que había un tipo de droga que se puso muy de moda. Él ha vivido mucho la noche. Y está en todo su derecho, yo no lo he vivido con él. Yo salía con él, bebes, fumas…», ha respondido por su parte, Palau.