El declive de Nacho Palau en pleno boom de exposición pública de Miguel Bosé

La serie Bosé ha situado a Nacho Palau en el centro de la noticia. El escultor siempre ha adoptado una postura muy discreta. Estuvo 25 años al lado de Miguel Bosé y guardó silencio durante todo el noviazgo, pero esta historia de amor terminó en diciembre de 2018 y Nacho no tuvo más remedio que pasar a la acción. No se ha cansado de luchar porque para él lo primordial es el bienestar de sus hijos, de hecho es aquí donde nacen sus diferencias con Miguel. Según la versión que ha dado el cantante, Nacho tenía dos hijos y él otros dos, pero el valenciano insiste en que no había divisiones porque eran una familia unida.

Nacho Palau se puso a trabajar después de su tormentosa separación y se dio cuenta de que necesitaba dinero para poder mantenerse. Ese es el motivo por el que aceptó la propuesta de Telecinco y decidió concursar en Supervivientes. Sin darse cuenta estaba a punto de vivir un suceso que ha cambiado su vida para siempre. Cuando terminó el programa se dio cuenta de que tenía un problema y pidió ayuda a su equipo médico. Empezó a hacerse pruebas y por desgracia terminó anunciando que tenía un cáncer de pulmón. Aunque pueda parecer sorprendente, esta enfermedad no era lo que le preocupaba.

Miguel Bosé durante la presentación de su serie / GTRES

Nacho Palau disfruta de una estrecha relación con su madre, quien casualmente estaba luchando contra un tumor muy complicado. En las últimas horas han confirmado que la situación de Nacho sigue siendo la misma. El resurgir de Miguel Bosé le ha devuelto a la actualidad, pero él no está preparado para romper su silencio porque su madre vuelve a estar enferma. «Ella es más fuerte que yo. Yo me he frenado y la vida me ha hecho dudar antes que a ella», declaró durante una de sus entrevistas.

La situación económica de Nacho Palau

Lola Medina en ‘Sálvame Deluxe’ / Telecinco

Ivo y Telmo, los hijos de Nacho Palau, están muy preocupados por su abuela porque era ella quien les cuidaba mientras el escultor estaba trabajando. Este es precisamente otro de los problemas que tiene Nacho. Desde que participó en los programas de Telecinco, su vida económica no ha vuelto a ser la misma. Tuvo que dejar de trabajar durante una temporada para centrarse en su recuperación y ahora debe tomar las riendas de nuevo. Fuentes cercanas confirman en El Español que el antiguo concursante de Supervivientes hace «cosas temporales», pero no tiene un trabajo fijo.

No obstante, lo prioritario es que Lola Medina consiga derrotar al cáncer. «Es duro que unos niños se tengan que tragar la enfermedad. Diego y Tadeo no se lo han comido tanto, aunque ellos han vivido lo de Miguel con la voz», responde Nacho Palau cuando le preguntan por la situación que están viviendo sus hijos.

El hombre que está ayudando a Nacho Palau

Nacho Palau durante una de sus entrevistas / Telecinco

Según el medio citado con anterioridad, Nacho Palau le ha pedido ayuda a su amigo Daniel Perandrés, el dueño del taller donde trabajaba antes de Supervivientes. El escultor está dispuesto a hacer cualquier cosa para sacar adelante a su familia porque hace mucho tiempo que no recibe la ayuda de Miguel Bosé.

El testigo que ha roto su silencio insiste en que Palau tiene por delante un camino complicado. «Está sosteniendo a su familia, como siempre ha hecho y buscando un trabajo estable. No está la cosa fácil, pero va saliendo porque tiene buenos amigos y contactos». Mientras tanto, su prioridad es que Lola Medina esté animada para que pueda afrontar los golpes que le dé el cáncer con optimismo.