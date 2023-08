Como una anécdota más. Lucía Dominguín ha sido entrevistada por Nagore Robles para el programa La casa de mi vecina en Podimo, donde la empresaria ha contado con total naturalidad un desconocido episodio que tiene que ver con su pasado como exiliada, pero también con el mismísimo Pablo Picasso, quien era como parte de su familia.



Lucía Dominguín durante la presentación de la 8 edición del Land Rover Discovery Challenge / Gtres

«Desde Raphael a Camarón de la Isla a Marisol, Picasso», ha comenzado diciendo Dominguín durante la charla. A los pocos segundos después, ha recordado que estuvo viviendo con el pintor, fallecido en abril de 1973. «Era mi tío Pablo», ha contado al mismo tiempo que Nagore ha reconocido haciendo gala de su habitual sinceridad que «no tenía muy buena fama». «Ya, con las mujeres, pero era un genio. No se justifica. Yo creo que era un personaje bastante poderoso», ha añadido Dominguín antes de entrar en materia. «Yo lo conocí a nivel niña. Los dos eramos exiliados. Él de España y yo de mi familia. Él me apoyaba muchísimo», ha proseguido.

Lucía Dominguín en una imagen de archivo / Gtres

Lucía Dominguín ha asegurado que Picasso la apoyó «muchísimo». Es entonces cuando ha relatado algunos de los momentos que vivieron juntos. «Nos comíamos pollos con patatas fritas y tortilla de patatas y nos poníamos a llorar los dos porque echábamos de menos a nuestro país, nuestra casa y todo», ha revelado la entrevistada haciendo así un viaje al pasado, concretamente a su infancia.

Lucía Dominguín en ‘Viernes Deluxe’ / Telecinco

No es ningún secreto la buena relación del clan Dominguín con Pablo Picasso. Juntos han disfrutado hasta de vacaciones conjuntas y de un sinfín de momentos más. Sin ir más lejos, el pasado año, Lucía se sentaba en el Deluxe y hablaba sobre este entramado que hoy vuelve a estar de actualidad. «Picasso a mí adoraba, me llamaba su novia. Yo le adoraba y le sigo adorando», resaltaba la hermana de Miguel Bosé.»A mí me ha enseñado muchísimo ese hombre, además de calidad, de personaje, con el poderío y la genialidad que tenía», añadía sobre su relación con el artista. Además, confesaba que fue Pablo quien le regaló las primeras mallas que tuvo Miguel Bosé, algo que le molestó a su padre. «Notaría esa sensibilidad, vio que bailaba bien ya de pequeñito», revelaba.

La anécdota más destacada de toda la entrevista se destapaba cuando Lucía Dominguín aseguraba que había pintado en los cuadros del artista . «Yo pintaba los cuadros de Picasso cuando era pequeña. Cuando hagan un escaneo de los cuadros verán las pinturas en el fondo», declaraba ante la incredulidad de los colaboradores presentes en el plató de Telecinco. «Vivíamos ahí y como estaban todos los cuadros apilados en habitaciones y habitaciones de ellos, por despecho o por lo que fuera nos poníamos a pintar Miguel y yo las bajeras», añadía.