El clan Pantoja no atraviesa su mejor momento. Ha pasado exactamente un año desde que Isabel Pantoja y Kiko Rivera se declararan la guerra. Tras el fallecimiento de doña Ana, madre de la tonadillera, madre e hijo se dieron una pequeña tregua para acercar posturas. Sin embargo, ahora, el DJ tiene otros frentes abiertos. Por un lado, con su prima Anabel Pantoja, con quien no se habla desde el día en el que la colaboradora de Sálvame se dio el ‘sí, quiero’ con Omar Sánchez en La Graciosa. Y por otro, con su hermana, Isa Pantoja.

Kiko Rivera concedió una entrevista a Lecturas donde no dudó en arremeter contra su prima y su hermana. En la citada publicación, el cantante dijo que “mi prima y mi hermana no tienen ni oficio ni beneficio”. Palabras con las que sentenció la relación con Isa Pantoja, quien no dudó en responder a estas declaraciones en El programa de Ana Rosa.

“Estoy harta”, expresó cansada de la situación que está viviendo. “Estoy molesta, estoy harta de sus pullitas. A mí nadie me puede echar absolutamente nada en cara porque llevo tiempo respetando la posición de mi madre y la de mi hermano”, dijo dolida. “Quizás en los últimos meses he puesto más la mano en el fuego por mi madre, al sentir que ella estaba desprotegida y que no daba su versión en los medios”, añadió. “No entiendo por qué está la cosa así, pero también digo que todo el mundo tiene un límite, yo me he callado muchas cosas y sigo callando muchas cosas”, comentó reflexiva en el programa en el que trabaja. Este sábado, la pequeña de los Pantoja dará un paso más, pues ese ha convertido en la invitada estrella de Sábado Deluxe.

No es la primera vez que se conoce públicamente que Kiko Rivera e Isa Pantoja se distancia. Después de meses alejados donde no lograban solucionar sus diferencias, el artista y la estudiante de Derecho lograron enterrar el hacha de guerra. Lo hicieron mientras el hijo menor de Paquirri promocionaba su tema musical Tuboescape. El marido de Irene Rosales acudió a El programa de Ana Rosa donde se reencontró con su hermana. Ambos se fundieron en un caluroso abrazo y desde entonces hasta ahora habían mantenido una excelente relación.

«I love you sister», escribió Kiko Rivera en un post en el que aparecía una fotografía con Isa Pantoja. Gesto con el que confirmaron su reconciliación por aquel entonces. Por el momento, hay que esperar a ver qué testimonio realiza la influencer después de que su madre y su hermano se hayan dado una pequeña oportunidad mientras el cantante no quiere rendir cuentas con Isa ni con Anabel Pantoja. ¿Tendrán un posible acercamiento?