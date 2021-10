Kiko Rivera se acerca más a su madre y silencia uno de sus reproches más hirientes

Cuando hace un año estalló la guerra entre Kiko Rivera y su madre una reconciliación entre Isabel Pantoja y su pequeño del alma parecía imposible. Pero si los más optimistas creían en la posibilidad de que esto ocurriera, que la paz entre ellos abriese un frente nuevo entre Kiko y su hermana y su prima, resultaba inimaginable. Y una vez más la realidad ha superado cualquier drama que el entorno de los Rivera Pantoja pudiera imaginar.

Ahora mismo a Kiko no le importa nada que no sean su madre, su mujer, sus hijas o su música. Todo lo demás le sobra. Y para muestra su último e inesperado movimiento, con el que ha enterrado la cara más pública de uno de sus reproches más hirientes. Hace unos meses que un orgullosísimo Kiko Rivera anunciaba a su comunidad de seguidores el lanzamiento de un nuevo proyecto: una tienda llamada Kantora is Mine con la que reclamaba (una vez más) su papel en la finca de la discordia a base de camisetas, mochilas, tazas y gorras.

Un toro alado con una corona sobre la cabeza era el logotipo elegido por el hermano de Francisco y Cayetano Rivera para sellar todos los objetos que puso a la venta y publicitó hasta la saciedad hace apenas unos meses y que este lunes ha decidido silenciar. El principal canal a través del que el marido de Irene Rosales publicitaba su merchan era Instagram. Stories, publicaciones y sorteos tanto en su perfil personal como en uno dedicado exclusivamente a esa firma en la que sin ningún pudor reclamaba ante (y a través de) cualquiera que quisiera lucir algo de su marca su posición como dueño de Cantora.

En un nuevo giro profesional hoy el músico ha sorprendido a todos sus fans al cambiar el nombre del perfil de su marca por @oficialkikoriveratwich. Una cuenta a través de la cual se va a dedicar a hablar del contenido de sus canales de Twich y Youtube, además de convocar a sus ‘followers’ para sus encuentros. El propio Kiko lo ha anunciado a través de una serie de ‘stories’ en los que ha contado que es consciente de que este inesperado giro de temática en la cuenta de su marca personal podría no gustar a todo el mundo.

En este momento de su vida Kiko ha decidido romper con todo lo pasado. A medio camino en la reconciliación con su madre, distanciado como nunca de su hermana y en guerra abierta con su prima, el de Quítate el top ha rehecho su lista de prioridades. Cantora ha dejado de serlo, y así lo afirmó en Lecturas cuando reveló que había frenado definitivamente la venta de la que lleva años siendo la casa de su madre. Todo esto a pesar de esta marca que ahora silencia, y de las amenazas sobre todo lo que ocurriría una vez su abuela falleciese. Hace semanas que doña Ana ya no está y los peores pronósticos aún no se han cumplido. Habrá que esperar.