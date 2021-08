Kiko Rivera carga contra su madre, Isabel Pantoja, a través de su último negocio

Este jueves Kiko Rivera anunciaba a través de su cuenta de Instagram que tenía que pasar por quirófano. Tras la sorpresa inicial, era él mismo quien, horas después y con la intervención ya realizada, explicaba el motivo que le había llevado a ponerse en manos del cirujano: unos problemas con la banda gástrica que se instaló hace tiempo con el fin de perder peso. Solucionado el problema de salud, Kiko ha podido volver a centrarse en sus proyectos y especialmente con el que ha estrenado este mismo viernes.

A comienzos de semana anunciaba a todo el mundo que se venían «cosas muy importantes» y, la verdad sea dicha, no ha faltado a sus palabras. «Ya llegó el día del estreno de mi nueva marca… Espero os guste y tenga una bonita aceptación para ir mejorándola y haciendo más cositas…. Espero la disfrutéis tanto como yo creándola. Os quiero ❤️ En la BIO os dejo el enlace 👍🏻🥳», ha escrito en un post que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

La nueva marca del marido de Irene Rosales se llama ‘Kantora is mine’, es decir, ‘Cantora es mía’, en obvia referencia a la finca de la disputa, Cantora, pero escrito con la letra ‘K’, relacionando así la propiedad con el movimiento ‘okupa’. El logotipo llama también la atención, una corona de dorada dominada por una flor de lis y, rodeado por unas alas en el mismo tono, un toro bravo de color negro que mira iracundo hacia la derecha.

«¡He creado una marca! Estoy muy feliz, muy contento, llevo varios meses peleando por esto. ¡Ya está aquí! Vedlo porque va a depender de vosotros, ¡pero esto promete!», ha asegurado en una storie que ha subido.

Es dentro del enlace cuando se puede ver los objetos que forman parte de esta colección: camisetas de manga corta, larga y de tirantes, sudaderas, gorras, riñoneras, mochilas, tazas y fundas para el móvil. Cada uno de estos artículos está disponible en diferentes diseños y colores, pero todos tienen algo en común: el logotipo de ‘Kantora is mine’ está posicionado de tal manera que acapare todas las miradas.

En cuanto a las tallas, la mayoría de las camisetas, sea cual sea la longitud de su manga, están disponibles desde la XS hasta la 3XL, aunque tanto esta como la 2XL tienen un suplemento de 2 a 3 dólares. Y es que al venderse a través de la aplicación ‘Twitch’, en la que comparte sus directos, los precios se encuentran en dólares. Lo más económico de la nueva firma ‘Kantora is mine’ es una taza de color negro, que cuesta 13 dólares y, lo más caro, la mochila, que es de color blanco y cuyo precio es de 42 dólares. Por tanto, el precio al cambio a euros será un poco menor de lo que pone en la página web.

De momento es pronto para decir si Kiko Rivera tendrá éxito de la mano de ‘Kantora is mine’, pero lo que sí se puede asegurar es que no ha dejado indiferente a nadie. Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar y el DJ ya ha recibido los primeros halagos de rostros conocidos como Chelo García Cortés o su buen amigo Rafa Mora.