Hace unas horas se viralizaba un desafortunado vídeo en el que un grupo de niños humillaba a un menor de edad, llamado Izan, el día de su cumpleaños. El acontecimiento ocurrió en el municipio de Mallorca y son numerosos los rostros conocidos los que se han pronunciado a través de las redes sociales. Esta iniciativa ha surgido a través de @es.decirdiario, una cuenta dirigida por una periodista. «El resultado me pone los pelos de punta y me enorgullece: cientos de miles de personas enviándome vídeos y felicitando al pequeño de la mejor y más increíble manera», ha confesado la comunicadora

“Hola Izan, a mí sí me hace mucha ilusión felicitarte porque, la verdad, también me encantaría conocerte en persona. Estás invitado a venir al concierto que quieras con tu hermano, te mando un beso enorme”, ha dicho Aitana Ocaña en un mensaje. “Quería enviarte una felicitación y un abrazo súper fuerte. Muchos ánimos con todo, la vida es preciosa y hay que disfrutarla. Te envío un abrazo muy fuerte”. Con estas palabras Miguel Bernardeau felicitaba al pequeño. “Hola Izan, me encantaría poder compartir un trozo de tarta de cumpleaños contigo. Muchísimas felicidades, disfruta de tu día. No dejes nunca que nada ni nadie te lo amargue”, ha dicho Paula Echeverría.

Por otro lado, Ibai Llanos también ha formado parte de este movimiento a través de un directo en Twitch: “Os juro amigos que tengo unas ganas de llorar tremendas. Al final son chavales de 11 o 12 años, ¿hasta qué punto se puede responsabilizar a un chaval de once años de las cosas que dice? Evidentemente, esto es culpa de la educación, de lo que vea en casa o en el centro”, ha dicho el streamer.

Joaquín Prat, tampoco ha querido dejar de dar su opinión en pleno directo en El programa del verano. «Muy duro, ¿verdad? Había ido a comprar una tarta para celebrar su cumpleaños con los compañeros del campamento y deciden cantarle esto que acaba de escuchar», ha dicho completamente entristecido.

María Pombo, también se ha hecho eco de este suceso a través de Instagram, donde ha mostrado su malestar ante esta situación que ha tenido que vivir el menor. «Comparto este vídeo a ver si con suerte llega a los padres de estos niños y se les cae la cara de vergüenza. Menudo dolor pensar que un niño de 11 años no quiere vivir más por culpa de unos padres que no saben educar a sus hijos y, por supuesto -casi todavía más grave-, de los adultos responsables de ese centro que deciden ignorar una situación así», ha sentenciado la influencer, muy apenada.