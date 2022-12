El dato que Jessica Bueno ha omitido al anunciar su divorcio

Hace apenas unos días, y después de salir a la luz varios rumores, Jessica Bueno y Jota Peleteiro ponían punto final a su historia de amor. Pese a que en un principio la modelo quiso dar portazo a las habladurías a golpe de posado familiar -en un intento de demostrar que su vida continuaba su curso de la misma manera-, finalmente ha dado un paso al frente y, compartiendo un mensaje en sus redes sociales, ha confirmado que su divorcio es ya una realidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Bueno Alvarez (@jessica_bueno)

Fue el ex futbolista quien anunció la separación a través de un stories: “Tras un período de reflexión, y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malos entendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa. Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando mantener una buena relación siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. Solicitamos que nuestra intimidad sea respetada en este momento tan sensible”. Un paso que no siguió la modelo, que se limitó a compartir frases demoledoras como “la verdad solo tiene un camino” o “Todos merecemos amor del bueno, del sano, del recíproco, del estable”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Bueno Alvarez (@jessica_bueno)

Ahora, tres días después, la modelo ha hecho lo propio. En su cuenta de Instagram ha compartido el mensaje de su ex pareja, pero omitiendo un dato de lo más revelador y que daría pistas sobre cómo es actualmente su relación. Al contrario que el ex deportista, Jessica no ha querido compartir los “dos meses de separación física” ni los “mal entendidos”, dejando entrever que no está de acuerdo con dar esa información y dando a entender que los rumores sobre una tercera persona podrían ser verdad.

Y es que, desde que saliera a la luz que su romance había llegado a su fin, mucho se ha especulado sobre cuál podría ser el motivo de esta separación. Sin ir más lejos, era Amor Romeira quien afirmaba que Jota podría haberle sido infiel con otra mujer, con quien ya estaría viviendo. Según la comunicadora, se habrían conocido hace un año y, a pesar de no haber sido confirmado por ninguna de las partes, la ex pareja de Kiko Rivera ha reaccionado de una manera muy peculiar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Bueno Alvarez (@jessica_bueno)

“Tantas mujeres abrazándome desde la distancia y que me reconfortan tanto. Tantas mujeres impulsándome hacia delante. Me siento afortunada por cada uno de los mensajes que he recibido. Gracias de corazón”, ha dicho de forma reivindicativa y dejando en el aire si los rumores son ciertos o no. Sea como fuere, lo que está claro es que este 2022 está siendo un año de comienzos y de cerrar etapas.