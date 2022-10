Íñigo Onieva se esfuerza por retomar su rutina después del tsunami mediático organizado por la infidelidad que cometió hacia Tamara Falcó y que derivó en su comentada ruptura sentimental. Después de varios rumores, que apuntaban a que podría haberse refugiado en Sotogrande (Cádiz) o en México (donde reside su padre), el empresario dio un paso al frente el pasado fin de semana al romper su silencio. Eso fue el primer paso para volver a tener una vida normal y centrado en sus proyectos profesionales.

El hijo de Carolina Molas comenzó la semana paseando con su moto por el centro de Madrid para llevar a cabo algunos quehaceres. Ha sido este martes cuando ha retomado su trabajo y las cámaras de Gtres han sido testigo de todos sus pasos. Íñigo Onieva salía de su domicilio, ubicado en el centro de la capital, a las 09:33 horas de la mañana. Lo hacía en su moto, rumbo a las oficinas de Mabel Capital, situadas en una calle perpendicular a Serrano. Íñigo permanecía en el edificio, atendiendo a sus compromisos profesionales, hasta las 12:49 horas, aproximadamente. A esa hora cogía su motocicleta y retornaba a su casa sin querer hacer ninguna declaración.

Cabe destacar que Mabel es una compañía de inversión privada, propiedad de los socios Abel Matutes Prats, Manuel Campos Guallar y Rafael Nadal. Su actividad está enfocada en invertir y gestionar el capital de sus socios propietarios de forma diversificada a través de Real Estate, Hospitality y Private Equity. El exnovio de Tamara Falcó trabaja para esta compañía, que se encarga de gestionar algunos restaurantes de moda de la capital como Tatel. En un primer momento se especuló con su despido de este grupo pero nada más lejos de la realidad, continúa con su vinculación.

Íñigo Onieva no ha querido opinar sobre nada y ha optado por mantener silencio. Da la sensación de que las únicas declaraciones que dará por el momento fueron las del pasado domingo en el restaurante donde comió con sus seres queridos: «Lo primero que quiero pedir es respeto para mi familia, para mi madre, para mis hermanos, a los cuales les estoy profundamente agradecido porque están siendo un apoyo incondicional. Siento mucho que estén pasando por esto y pagando las consecuencias. No se lo merecen. Solo queremos vivir nuestra vida con normalidad. Pido perdón a Tamara las veces que haga falta. Si ya es duro haberla perdido, toda esta repercusión mediática lo complica más. No tengo nada que celebrar. Lo único que quiero es volver a mis compromisos profesionales, con mi familia».

Este argumento ha sido objeto de pregunta a Isabel Preysler. La madre de Tamara Falcó acudió junto a Mario Vargas Llosa, este pasado lunes, a una entrega de premios. Allí, los periodistas buscaron la opinión de la reina de corazones de todos los acontecimientos que rodean a su hija. «Es un alivio que ella esté tranquila», ha dicho la filipina. Sobre las palabras de Íñigo Onieva, se ha limitado a decir que «me parece muy bien, muy cariñoso por su parte».