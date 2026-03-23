De una infancia con acoso al boxeo y la música: todo sobre Omar Montes

Esta noche, El Hormiguero abre una nueva semana por todo lo alto con la visita de uno de los rostros más populares y carismáticos del panorama musical actual: Omar Montes. El artista madrileño regresa al plató de Pablo Motos en un momento especialmente dulce de su carrera, dispuesto a presentar su nuevo trabajo junto a Juan Magán, el remix de Ayer la vi. Pero más allá de la música, la entrevista promete ser un recorrido por la trayectoria vital de un personaje que ha sabido reinventarse constantemente y mantenerse en el foco mediático.

Porque hablar de Omar Montes es hablar de una historia de superación poco convencional. Nacido en Carabanchel y criado en el barrio de Pan Bendito, su infancia estuvo marcada por la precariedad económica, el acoso escolar y un entorno complicado. Él mismo ha relatado en numerosas ocasiones cómo creció en condiciones difíciles, llegando incluso a vivir en chabolas junto a su madre y sus abuelos. Aquella etapa, lejos de definirle negativamente, forjó un carácter fuerte y una ambición que más tarde canalizaría en distintas facetas. Antes de la fama, el deporte fue una de sus grandes vías de escape, destacando especialmente en el boxeo, disciplina en la que llegó a proclamarse campeón de España en peso wélter.

Omar Montes en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Sin embargo, su salto a la popularidad llegó a través de la televisión. Su participación en realities como Gran Hermano VIP o su victoria en Supervivientes en 2019 le convirtieron en un personaje conocido para el gran público. A ello se sumó su mediática relación con Isa Pantoja, hija de Isabel Pantoja, que disparó su exposición en la prensa del corazón. Durante años, Montes cargó con la etiqueta de «personaje televisivo», algo que con el tiempo ha conseguido transformar en una plataforma para impulsar su verdadera pasión: la música.

Y es precisamente en la música donde ha logrado consolidarse como uno de los artistas urbanos más influyentes de España. Temas como Alocao junto a Bad Gyal o colaboraciones con artistas como Ana Mena o Saiko han acumulado millones de reproducciones, posicionándolo como un referente del género. Su estilo, que mezcla flamenco, reguetón y sonidos urbanos, junto a su personalidad cercana y desenfadada, le han permitido conectar con un público muy amplio.

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Pero su historia no se queda ahí. En los últimos años, Omar Montes ha demostrado también tener una notable visión empresarial. Con inversiones en el sector inmobiliario y una gestión inteligente de sus ingresos, ha construido un patrimonio sólido que refleja su evolución personal. Él mismo ha reconocido que uno de sus mayores logros no es el dinero ni la fama, sino haber podido mejorar la vida de su familia, especialmente la de su madre, a quien ha ayudado a dejar atrás años de trabajo duro.

En el plano personal, el artista vive una etapa de estabilidad junto a su pareja, Lola Romero, con quien ha formado una familia. Padre de dos hijos, Montes ha mostrado en diversas ocasiones su faceta más íntima, aunque no exenta de polémicas en redes sociales, donde sus decisiones como figura pública suelen generar debate. Con todos estos ingredientes, la entrevista de esta noche en El Hormiguero se presenta como mucho más que una simple promoción musical.