Edmundo Arrocet, amigo especial de Bárbara Rey, se pronuncia sobre su idilio con Juan Carlos I

Edmundo Arrocet se ha pronunciado acerca de las fotografías en las que aparece Bárbara Rey besándose con Juan Carlos I y los audios que ha publicado OK DIARIO en exclusiva en los que se escuchan conversaciones entre el padre del Rey Felipe VI y la intérprete. El que fuera pareja de María Teresa Campos ha sido visto por las calles de Madrid y al ser preguntado por este asunto no ha dudado en manifestarse al respecto.

«Yo, lo siento mucho, de verdad. La quiero mucho y siento lo que está pasando», ha indicado sobre la vedette. Al mismo tiempo ha hecho hincapié en que conoce a la actriz desde hace «mucho tiempo».

Edmundo Arrocet por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Edmundo Arrocet y Bárbara Rey

Edmundo Arrocet y Bárbara Rey dieron la bienvenida juntos al 2022, pero las especulaciones sobre que mantenían un romance comenzaron poco antes cuando el ex concursante de Secret Story y la madre de Sofía Cristo fueron vistos en una fiesta. Sobre esto, la propia Bárbara se pronunció. «Me ha decepcionado», aseguró tajante en Sábado Deluxe.

Bárbara Rey en un evento. (Foto: Gtres)

«No es mi novio. Si eso me lo hubieses preguntado hace unas semanas, a lo mejor te hubiese dicho que sí, pero ahora no. En algunas cosas me ha decepcionado. Yo no soy tonta y a nivel sentimientos soy una persona muy sensible. Yo creo que no le gusto para nada», añadió. «Ahora mismo va a seguir siendo amigo mío, porque lo ha sido desde hace muchos años, pero creo que va a ser de distinta manera», prosiguió.

El ex novio de Bárbara Rey

Edmundo Arrocet no es la única persona del entorno de Bárbara Rey que se ha pronunciado sobre su romance con el Rey Juan Carlos. Adriana Dorronsoro ha podido hablar para Vamos a ver con Antonio Mora, novio de la vedette del año 1996 al 1998. Mora asegura que Bárbara estuvo enamorada de Juan Carlos I. «Pues claro. Y él de ella. Como una loca, y un loco… Pero que la situación tenía que entenderla», explicaba.

Bárbara Rey en Madrid. (Foto: Gtres)

Unos impactantes audios

Se van a cumplir dos semanas desde que la revista holandesa Privé publicara unas comprometidas imágenes de Bárbara Rey y Juan Carlos I besándose y mostrándose en actitud cariñosa. Unas fotografías que fueron facilitadas al citado medio por el hijo de la vedette, Ángel Cristo Jr. Tras esto, OKDIARIO sacó a la luz unos audios exclusivos en los que la actriz arremetía contra el que fuera jefe de Estado de España. «El Rey (hace referencia a Juan Carlos I) está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta, voy a ser la más cara del mundo» se escucha decir a la artista.

De hecho, OKDIARIO también ha compartido conversaciones en las que el Rey emérito habla de doña Sofía con Bárbara Rey. «Vida familiar ninguna. En verano más, pero no hablamos. Yo nunca hablo con ella como ahora hablo contigo», comenta.