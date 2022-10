Dinio García, detenido por amenazar a su mujer «con un arma detonadora»

Dinio García ha vuelto a ser noticia, aunque esta vez nada tiene que ver con el mundo de la televisión. Ayer por la tarde, el ex concursante de Gran Hermano VIP fue detenido por los Mossos d’Esquadra por, presuntamente, amenazar a su mujer con un arma detonadora. Al parecer, Milena Leyva, pareja y madre del hijo del televisivo, se personó en la comisaría de Nou de la Rambla para denunciar los hechos, asegurando haber sufrido malos tratos y haber sido víctima de las amenazas del actor en presencia del menor.

Tras esto, el actor de cine para adultos fue llevado a los calabozos, a espera de que se aclaren los hechos denunciados. Ninguno de los afectados se han pronunciado al respecto y sus últimos pasos en las redes sociales datan del pasado 3 de octubre. La joven, además de convivir con él, trabajaba en el mismo lugar que Dinio, la Sala Bagdad, un conocido local erótico de Barcelona. Tampoco consta que Milena hubiese acudido a la policía con anterioridad para denunciar una situación parecida.

Lo que sí consta es que el cubano tiene antecedentes penales que datan de 2007. Al parecer, Dinio fue arrestado en Gandía, acusado de intentar robar una televisión en un centro comercial de la localidad. Tras esto, se celebró un juicio rápido en el que el juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandía condenó al actor y a su compañera sentimental a dos meses de prisión. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, esta condena fue sustituida por cuatro meses de multa, con una cuota diaria de 15 euros en el caso de Dinio García, y de 8 euros en el caso de su pareja.

Su historia de amor

Dinio y Milena se conocieron en 2016 y, tan solo un año más tarde, decidieron pasar por el altar para jurarse amor eterno. Sin embargo, al celebrar su enlace en Bulgaria y no tener validez en España, decidieron volver a darse el ‘sí, quiero’ un año más tarde. Tres años después, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común, formando una familia que parecía ir viento en popa hasta día de hoy. Han sido muchas las ocasiones en las que la pareja ha fardado de su matrimonio y, sin ir más lejos, el pasado mes de agosto celebraron su quinto aniversario de bodas a través de las redes sociales, el máximo escaparate de su amor. Ahora muchos se preguntan qué ha podido pasar, pero ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, ni si quiera han hecho acto de presencia en sus respectivas cuentas de Instagram.

Cara a cara con Carmen Alcayde

La última polémica de Dinio García fue hace apenas un mes. El actor ha mantenido durante años que tuvo una noche de amor con la periodista cuando esta ya estaba con su marido. Un hecho que ella siempre ha negado y que ahora ha vuelto a salir a la luz. “Quiero preguntarte como colaboradora por qué quieres destrozarme la vida”, la dijo Carmen. Sin embargo, Dinio continuó con su versión, alegando que fue la periodista quien le invitó a su habitación. “Te estás pasando mucho y esto es denunciable. Hoy estás sentado aquí, el próximo día lo estarás en el banquillo”, sentenció la afectada.

Tras esto, Dinio reflexionó y decidió contar la verdad, algo que hizo romper en llanto a la afectada. “Con Carmen no he estado. Si yo a ti te he hecho daño porque a veces no me sé explicar te pido perdón a ti y a tu marido, porque yo no quiero romper una familia. Estuve con su amiga, es la única verdad”, aclaró. Unas palabras que rompieron por completo la versión que tantos años lleva defendiendo.