Carmen Alcayde explica en qué punto se encuentra tras su divorcio

«Todo se va arreglando». Con esas palabras de aliento ha explicado Carmen Alcayde cómo está llevando su proceso de divorcio. Era el pasado 11 de octubre cuando la colaboradora anunciaba en Sálvame que había decidido tomar la que seguramente sea una de las decisiones más complejas de su vida: separarse de su marido. 30 años en total junto a él y 19 como marido y mujer. Demasiadas rutinas, demasiadas costumbres y tres hijos en común comprometían su bienestar y le obligaban a iniciar una nueva vida en solitario.

Van pasando los días y la presentadora está poniendo en orden todos los flecos que se quedaron sueltos al romper la relación. Se armó de fortaleza y empezó a transitar sobre esta convulsa etapa. Uno de los asuntos que le urgía solventar con mayor celeridad era encontrar un lugar donde comenzar su nueva vida. Hubo fortuna y fue pronto: «No tarde nada en encontrar piso. Desde que tomé la decisión, pues dos semanas», le confesó a María Patiño. No obstante, reconoce que todavía está «en pleno proceso» y es que no es fácil poner todo en orden.

Carmen Alcayde está más tranquila ahora y así lo ha confesado. Reconoce que tener hijos en común no ha supuesto un obstáculo para tender puentes y generar pactos? «En absoluto», respondía, «hay acuerdo mutuo verbal de me voy, te quedas o te vas… Y todo se va arreglando», dice orgullosa. Y no deja pasar la oportunidad de poner en valor que la legislación española haya ido avanzando en esta materia: «Es una suerte las leyes que hay, porque en el pasado las mujeres han pasado por situaciones horribles».

Hay algo que para Carmen Alcayde es básico y es que sus tres hijos no sufran este proceso de separación de sus padres. Considera que lo pasaban peor con la situación que veían en casa que con la ruptura: «Cuando no hay una armonía en casa, lo mejor para ellos es que vean que se puede ser feliz aunque sea separados», ha dicho en Sálvame. Y se ha permitido el lujo de mandarle un consejo a Ana María Aldón, que también está inmersa en un proceso de divorcio de Ortega Cano: «Según mi experiencia, le diría que saliera de esa casa por su estabilidad mental y emocional». Pero es consciente de que cada pareja es un mundo y no es nada sencillo: «Supongo que Ana María no sale porque está mirando con Ortega de qué manera van a tener la custodia del niño, el dinero…», concluye.

El día que comunicó su despido, Carmen Alcayde se vino abajo porque, aunque ya no vayan bien las cosas, es más de media vida al lado de la misma persona. «Yo pensé que iba a estar con él hasta el final de mis días, pero cuando me hace click la cabeza digo ya.. Yo no tengo la idea de rehacer mi vida, la otra parte es libre pero ninguno estamos en eso. Preferiría no hablar de él, no es personaje público. Son 30 años de relación, ha sido una separación cordial y no hay nada que sacar», dijo. Así afronta su nueva realidad.