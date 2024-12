El inesperado gesto de Candela Márquez que ha emocionado a Alejandro Sanz en su cumpleaños

Alejandro Sanz ha celebrado sus 56 años de una manera completamente única gracias a su pareja, Candela Márquez. La actriz organizó una serenata de mariachis para sorprender al cantante desde las primeras horas del día. Los músicos, acompañados de un jardín decorado con pétalos de rosa que formaban frases como ‘Te amo’ y ‘¡Felicidades Ale’, marcaron el inicio de una jornada llena de emociones.

«Así empezó y terminó el día de mi cumpleaños. Desde el primer pestañeo del día hasta el último, la emoción y la sorpresa se apoderaron de mí», compartió Sanz en sus redes sociales, donde también publicó un video de la serenata. En las imágenes se ve cómo el intérprete Corazón partío no puede contener la sonrisa mientras disfruta del romántico gesto preparado por su pareja.

Una fiesta temática

Alejandro Sanz en su cumpleaños. (Foto: Instagram)

El día continuó con una celebración que dejó claro que la originalidad fue el tema central del cumpleaños de Sanz. Candela organizó una fiesta con temática de breakdance, donde los invitados, entre los que se encontraban amigos cercanos y figuras públicas como el productor musical Víctor Elías, la cantante Ana Guerra y el ex futbolista Joaquín Sánchez, lucieron chándales y tatuajes temporales para sumarse al ambiente desenfadado.

La pareja no escatimó en demostraciones de afecto durante la velada. Alejandro y Candela posaron juntos en fotografías llenas de complicidad, intercambiando besos y abrazos que dejaron claro el buen momento que atraviesa su relación.

El regalo más emotivo

Uno de los momentos más conmovedores de la noche llegó de la mano de la hija de Alejandro Sanz, quien regaló a su padre una interpretación al piano. Este detalle, lleno de sensibilidad, fue el broche de oro para una celebración que ya era memorable.

Momento del cumpleaños de Alejandro Sanz. (Foto: Instagram)

Visiblemente emocionado, el cantante no dudó en agradecer cada uno de los gestos que hicieron de su cumpleaños un día inolvidable: «Gracias a todos por inventar días como este, a mis hijos, a mi amor, a mi gente y a cada persona que me dedicó su tiempo para felicitarme. Me siento feliz, afortunado y agradecido», escribió en sus redes sociales.

Candela, la nueva ilusión del artista

Desde que oficializaron su relación el pasado noviembre, Alejandro Sanz y Candela Márquez han demostrado que su conexión es fuerte. La actriz llegó a la vida del cantante tras un periodo de desafíos emocionales que incluyó su separación de Rachel Valdés y una crisis de salud mental.

Alejandro Sanz con Candela Márquez. (Foto: Instagram)

Con gestos como el de este cumpleaños, Candela ha demostrado ser una figura clave en la vida de Alejandro, ayudándole a recuperar la ilusión y la estabilidad emocional. En palabras del propio cantante, «Increíble el día, increíble tú», dejando claro que el apoyo de su pareja ha sido fundamental.

Un renacer rodeado de amor

Este cumpleaños no solo marcó un nuevo año en la vida de Alejandro Sanz, sino también el inicio de una etapa llena de amor y gratitud. Desde el despertar al ritmo de mariachis hasta la fiesta temática y los momentos más íntimos, el cantante vivió un día que quedará grabado en su memoria.

Candela Márquez, con su creatividad y dedicación, logró regalarle no solo un cumpleaños diferente, sino también un recordatorio del amor que los une y del futuro prometedor que tienen por delante. Una vez más, Alejandro Sanz demuestra que, tanto en la música como en el amor, los grandes momentos nacen de los pequeños detalles.