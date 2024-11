La historia de Ana Guerra y Víctor Elías no empezó todo lo bien que hubieran querido los protagonistas de esta noticia. «Víctor y yo nos conocimos porque cambié de banda y necesitábamos un director musical. Hicimos un casting a ciegas y todos elegimos a Víctor. Al principio, no nos entendíamos. Mal, mal. En plan… no te soporto», explicó la artista en el podcast Animales Humanos.

A finales de 2021 se conocieron, y después de varios rumores de amor entre ambos, en febrero de 2022 optaron por confirmar su amor al interpretar una canción juntos al piano. Escena que divulgaron en las redes sociales. Se han cumplido dos años desde aquel momento único y, ahora han sellado su amor para siempre después de darse el ‘sí, quiero’. Si bien, este 6 de noviembre iba a salir a la luz un reportaje de su enlace, finalmente han decidido frenarlo por respeto a las víctimas y afectados por la DANA, el fuerte temporal que ya ha dejado más de doscientos muertos y un número desconocido de desaparecidos en Valencia.

Víctor Elías y Ana Guerra sonriendo. (Foto: Gtres)

Desde ¡Hola! que es el medio con el que van a lanzar imágenes exclusivas de su gran día han anunciado esta decisión. «Como muestra de respeto a todas las víctimas y afectados por la tragedia de la DANA, ¡Hola! ha decidido, junto a la pareja, que el reportaje y las imágenes de su segundo ‘sí, quiero’ se posponga al próximo número de nuestra revista», han indicado desde la revista del saludo.

Víctor Elías y Ana Guerra en un evento. (Foto: Gtres)

Sin embargo, sí que han salido algunos pequeños detalles a la luz, ya que no se han casado una vez, sino dos. El 30 de octubre, un día antes de la boda que habían anunciado, contrajeron matrimonio en la ermita de la Virgen del Puerto, de Madrid. Se trata de un enclave que conocieron gracias a Carolina Caparrós, tía de Víctor.

Víctor Elías posando con Ana Guerra en un photocall. (Foto: Gtres)

Aquella cita estuvo marcada por la discreción, fue íntima y tan solo acudieron sus dos familias, un total de 60 personas. La ceremonia estuvo inspirada en la serie Los Bridgerton con una decoración floral de La habitación de las flores y un cuarteto de cuerda dirigido por Milena Brody. «Nos casamos por disparidad de culto porque solo una de las partes es religiosa. Todo parte de que mucha familia mía y mucha familia de Víctor no se conocían y queríamos juntarlas el día anterior y pensamos… ¿Y si, ya que juntamos a las dos familias, nos casamos por la Iglesia? Y así fue, salió supernatural. Yo quería una boda más pequeña, Víctor una más grande, y así tenemos las dos», ha asegurado Ana Guerra a la citada publicación. Un día después, celebraron la gran boda en la Finca Prado de Moros situada en plena sierra de Guadarrama.