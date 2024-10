Víctor Elías y Ana Guerra, su boda marcada por la tragedia y las ausencias

Ha llegado el gran día para Víctor Elías y Ana Guerra. La pareja se da el ‘sí, quiero’ este 31 de octubre. Par este día tan importante han escogido un enclave de lo más especial para jurarse amor eterno ante la atenta mirada de sus familiares y amigos. Se trata de la Finca Prados Moros, situada en la sierra de Guadarrama, a tan solo 35 minutos en coche del centro de Madrid.

El enclave cuenta con vistas al monte Abantos y a los Siete Picos y, además contiene un lago y numerosas zonas ajardinadas. Por otro lado, dispone de zonas cubiertas y climatizadas. La ceremonia estará oficiada por Fran Perea ante los dos perros de la pareja, Dumbo y Jack, que cobrarán un papel importante en la cita nupcial.

Victor Elías posando con Ana Guerra posando. (Foto: Gtres)

Invitados VIP

Como era de esperar la lista de rostros conocidos que asistirán al que será uno de los días más especiales para la pareja es considerable. Por ejemplo, Natalia Sánchez, ex compañera del también actor en Los Serrano no faltará a la cita. Acudirá junto a su pareja y padre de sus hijos, Marc Clotet. Fran Perea es otro de los VIP que no se perderá el ‘sí, quiero’ de Víctor y Ana. Por parte de la novia acudirán; Mireya Bravo, Nerea Rodríguez, Cepeda, Roi Méndez o Ricky Merino. Tal y como revelaron a ¡Hola! acudirán al enlace 350 personas.

Otro de los grandes misterios es si finalmente asistirá la Reina Letizia, prima de Víctor. «Mi prima, la Reina Letizia, claro que está invitada, es familia. Hace mucho que no la veo y no sé qué pasará. Tengo más relación últimamente con su padre y su hermana», declaró el músico en el mencionado medio.

Importante ausencia

Aitana no irá a la boda de Ana Guerra y Víctor Elías. Así lo confirmó ella ante las cámaras. «A la boda de Ana no voy a ir, pero ella sabe por qué», indicó ante la prensa la intérprete de Mariposas. «Ella y yo ya hemos hablado, está todo súper bien. Yo a ella la amo con todo mi corazón y nos queremos mucho. Quien tiene que saber por qué no voy es ella, y ya lo sabe», detalló, sin entrar en más detalles.

Ana Guerra y Aitana Ocaña durante un posado en 2018. (Foto: Gtres)

Se conocieron en el año 2017 cuando ambas entraron a formar parte de Operación Triunfo, donde formaron uno de los dúos más famosos del momento. Sin embargo, cuando terminó el concurso musical tomaron caminos diferentes, aunque siempre han gozado de una buena relación.

Ana Guerra y Víctor Elías: su historia

Lejos de sentir un flechazo inmediato, la historia de Ana Guerra y Víctor Elías no comenzó todo lo bien que se puede decir. «Víctor y yo nos conocimos porque cambié de banda y necesitábamos un director musical. Hicimos un casting a ciegas y todos elegimos a Víctor. Al principio, no nos entendíamos. Mal, mal. En plan… no te soporto.», explicó la artista en el podcast Animales Humanos.

Se conocieron a finales de 2021, y tras varios rumores de romance entre ellos en febrero de 2022 decidieron confirmar su romance cantando una canción juntos al piano. Escena que compartieron a través de las redes sociales. Han pasado dos años desde ese especial momento y, ahora sellarán su amor para siempre.

Una tragedia que azota el país

La boda de Ana Guerra y Víctor Elías se produce en un momento delicado para el país después de la catástrofe natural a causa de la DANA, que ha dejado ya más de un centenar de fallecidos en la Comunidad Valenciana y múltiples destrozos.