La aparatosa caída de Silvia Abril en plena alfombra roja de la gala People in Red

El pasado lunes, 12 de mayo, una larga lista de rostros conocidos de nuestro país se dio cita en el Museo Nacional de Arte de Cataluña con motivo de la celebración de una de las galas más esperadas del año: la People in Red. Se trata de un evento solidario en el que se recaudan fondos para la Fundación Lucha contra las Infecciones, presidida por el médico Bonaventura Clotet, quien ha querido contar con la presencia de multitud de famosos para la ocasión. Como no podía ser de otra manera, todos ellos han acudido con unos looks que enseguida se han convertido en noticia. Sin embargo, tampoco han pasado desapercibidas algunas de las anécdotas sucedidas durante la velada, como la aparatosa caída que ha protagonizado Silvia Abril en plena alfombra roja.

La humorista llegó acompañada por su marido, Andreu Buenafuente. Ambos habían sido elegidos como maestros de ceremonias, por lo que sus looks eran de los más esperados de la noche. Él escogió un esmoquin negro sin pajarita ni corbata, mientras que ella optó por un vestido rojo, de palabra de honor y corte columna, que no pasó desapercibido.

Silvia Abril y Andreu Buenafuente en la gala People in Red de Barcelona. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la larga cola del vestido le jugó una mala pasada a Silvia: tropezó en plena alfombra roja y acabó cayendo al suelo. Afortunadamente, todo quedó en un susto, y enseguida hizo gala de su naturalidad y espontaneidad para levantarse como si nada hubiera ocurrido.

Silvia Abril en la gala People in Red, en Barcelona. (Foto: Gtres)

Los otros looks de la gala People in Red

La pareja formada por Natalia Sánchez y Marc Clotet es una de las que nunca se pierde este evento. Este año, ambos han apostado por el color rojo y, mientras que la actriz ha lucido un vestido sutil de palabra de honor, con abertura lateral y una larga cola (similar a la de Silvia Abril), su marido ha elegido un traje de chaqueta combinado con una camiseta del mismo tono. Los zapatos negros fueron la única prenda que llevaba de una gama diferente.

Natalia Sánchez y Marc Clotet en la gala People in Red de Barcelona. (Foto: Gtres)

Hiba Abouk ha dejado a un lado el característico rojo de la velada y ha apostado por un vestido negro de campana compuesto por una falda engalanada con pedrería y estampado floral. Siguiendo la estela de lo sofisticado, Laura Escanes también prefirió seleccionar un vestido de color negro con un llamativo escote de lágrima y una gran abertura en su espalda decorada con cadenas doradas.

Hiba Abouk y Laura Escanes en la gala People in Red de Barcelona. (Foto: Gtres)

Continuando en el ámbito influencer, Dulceida y Alba Paul tampoco han querido perderse el evento. La primera ha escogido un vestido de palabra de honor en color plateado con detalles florales. Por su parte, su pareja ha optado por un traje en color rojo, conjuntado con una camisa blanca y una corbata negra. Por otro lado, la también creadora de contenido, Marta Díaz, ha lucido un vestido blanco con aberturas laterales y detalles de pedrería en plata en la zona del escote.

Alba de Paul, Dulceida y Marta Díaz en la gala People in Red de Barcelona. (Foto: Gtres)

También estuvieron presentes famosos como Miguel Ángel Muñoz, Martina Klein, Alex Corretja o Rigoberta Bandini, entre otros muchos.