Día feliz para Ana Rosa Quintana. La presentadora inicia sus vacaciones de Navidad, aunque por algún motivo lo ha hecho antes de lo previsto ya que se ha tenido que ir a toda prisa del programa por un buen motivo. No se ha marchado sin dejar un mensaje cargado de esa positividad que tanta falta hace en estos momentos: «El año 2021 va a ser un año estupendo. Pasadlo muy bien. Os quiero. Me tengo que marchar un poco antes, que seáis muy felices. El 2020 ya lo he borrado».

Ana Rosa da carpetazo a este 2020, un año marcado con el triste signo de la pandemia por COVID-19. Un año que también ha sido muy complicado a nivel informativo y que a ella como comunicadora le ha exigido al máximo cada día. No ha sido sencillo arrancar cada mañana su programa informando del aumento de contagios, de hospitalizaciones o de fallecimientos por coronavirus.

Ana Rosa, premiada

No se cansa Ana Rosa Quintana de recoger galardones y distinciones. La última ha sido la razón por la que ha tenido que marcharse antes de su programa ya que a las 13.30 horas recibía el XXIII Premio ‘Fundación Independiente’ de Periodismo Camilo José Cela 2020. Un reconocimiento que valora la actividad profesional de Ana Rosa Quintana y su compromiso con la verdad y con los ciudadanos.

Vacaciones no significa desmadre. La presentadora está muy concienciada y tanto ella como su familia ha tomado una determinación de cara a estas fechas, donde el aumento de vida social puede provocar un ascenso del número de contagios: «Mi familia y yo entendemos que durante muchas horas estamos en la calle, estamos muy expuestos y cuando no estamos trabajando pues intentamos estar en casa lo máximo posible», ha explicado ante las cámaras.

En esa misma opinión se mostró su compañero de cadena, Jorge Javier Vázquez, que ya ha dicho que no se va a reunir con la familia durante estas fiestas, ni tan siquiera con su madre. Medidas bastante responsables y que reducen bastante la probabilidad de contagiarse de COVID-19. En este sentido, las buenas noticias llegan al conocer que España comenzará a vacunar a partir del próximo 27 de diciembre y todos tenemos la esperanza de que el 2021 sea el principio del fin del dichoso coronavirus.

Esta decisión implica no hacer viajes innecesarios y conlleva que Quintana renuncie a su clásica escapada navideña en compañía de su marido e hijos. En 2018 estuvo unos días en Sevilla, empapándose de la alegría, el buen clima y la deliciosa comida de la que se puede disfrutar en el Sur de España. Pero este año la circunstancia es muy distinta y pasará mucho tiempo en casa. Es lo que toca.

Ana Rosa Quintana ha tenido un programa marcado por la noticia de la legalización de la eutanasia. La presentadora se mostraba favorable: «Es un tema de conciencia, creo que había que legislar la eutanasia, estoy a favor de que haya una ley de eutanasia. No hay derecho a que una persona que no quiere seguir viviendo como Ramón Sampedro tenga que seguir ahí».

Durante estos meses, Ana Rosa ha sido pieza clave en el famoso ‘club social’ de su programa, que ha ocupado muchísimas horas con la guerra familiar abierta entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. La última hora ha sido la no felicitación de la tonadillera a su nieta, que ha encolerizado a su hijo. Asimismo, la expulsión de Isa P de ‘La Casa Fuerte 2’ abre un nuevo escenario.

La hija de la cantante ha dicho que irá este fin de semana a ver a su madre a Cantora junto a su hijo. No obstante, está en duda saber si pasará Nochebuena con ella. El que no va a ir seguro es Asraf Beno. Y es que la relación sentimental de ambos pende de un hilo tras el concurso. Los dos han sido protagonistas de muchas discusiones, ataques de celos y demás comentarios que han puesto en el alambre.

Sea como sea, Ana Rosa Quintana ya está de vacaciones y no la volveremos a ver hasta dentro de tres semanas, como poco.