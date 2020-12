El desencuentro entre Isabel Pantoja y el resto del mundo es ya un hecho que parece no ser revocable. Que haya sido Kiko Rivera, ‘su pequeño del alma’, quien le ha puesto en el disparadero parece ser, además, un detalle imperdonable. Y mientras hijos, familiares, examigos y personas de todos los ámbitos de su vida la critican en prácticamente cualquier faceta que haya podido tener a lo largo de los años, hoy queda en jaque el único papel por el que nadie ha sido demasiado crítico con ella: el de abuela.

Es cierto que Kiko Rivera aseguró en su explosiva entrevista en Lecturas que echaba de menos que su madre fuera una abuela más presente para sus tres hijos, pero también lo es que lo decía con un tono suplicante. La muerte del padre de Irene Rosales hace solo unas semanas ha dejado a las dos hijas que la andaluza tiene en común con Kiko con solo una abuela de los cuatro que se suelen tener. Esa abuela es Isabel Pantoja y, a no ser que la artista decida dejar de lado el orgullo para convertirse en la mujer cariñosa que sus hijos reclaman para sus nietos, todo apunta a que será una figura ausente en el quinto cumpleaños de su nieta Ana.

Nada más pasar las 12 de la noche, el Dj usaba Instagram para felicitar públicamente a su primera niña: “Hoy justo a esta hora hace 5 años naciste tu mi Querida Ana, mi bella hija. En épocas complicadas tú me diste la fuerza para afrontar los problemas de entonces por eso y por miles de cosas más eres especial para mí. Te quiero a rabiar mi vida ¡hoy lo vamos a pasar en grande! Feliz cumpleaños mi amor. Mamá, tu hermano Francisco, tu hermana Carlota y papá te amamos”.

También Irene Rosales ha querido dedicar unas preciosas palabras a su hija mayor, a quien ha agradecido ser quien le da la vida: “Hoy mi princesa Ana cumple 5 añitos y ella se cree que yo soy una super mamá con magia ya que con tan solo un sana sanita puedo curar sus heridas y lo que no sabe ella es que desde el primer momento que la tuve en mis brazos me llenó de felicidad y a día de hoy con mirarla me da la vida. Gracias mi vida, gracias por ser mi hija y por ese corazón tan bello que tienes. Te amo siempre”.

Tal y como ha contado Irene Rosales en sus ‘stories’ la niña le ha pedido a sus padres una celebración temática de Navidad “para aprovechar que el árbol ya está puesto”. Dicho y hecho. Tal y como ha mostrado la colaboradora de ‘Viva la vida’ a sus seguidores de Instagram, ya tiene una mesa puesta en tonos rojos y dorados, con vasos servilletas y una base de tarta de Papá Noel que, a buen seguro, hará las delicias de quienes compartan con la pequeña Ana una tarde tan especial.

En las imágenes mostradas por Rosales se aprecia una pirámide de diez vasos de cumpleaños. Si uno de ellos está preparado para Isabel Pantoja parece totalmente improbable. La de ‘Marinero de luces’ no acudió al velatorio del padre de su nuera y no tiene comunicación con su hijo, detalles que unidos al orgullo que le atribuyen quienes durante un tiempo formaron parte de su círculo más íntimo convierten en ínfima la posibilidad de que, por fin, Isabel Pantoja, la artista, deje paso a Maribel, la abuela.