Alejandro Sanz sorprende a su hija Manuela en su graduación y esta es la reacción de la joven

Alejandro Sanz se ha convertido en uno de los protagonistas del momento gracias a gesto que ha tenido con su hija Manuela, fruto de su relación con la actriz y modelo Jaydy Michel. El cantante tiene tres hijos mas: Alma, Alexander y Dylan. Pero ha sido la mayor la que le ha animado a hacer un viaje de miles de kilómetros para vivir uno de los momentos más emocionantes de su vida. Le ha dado una sorpresa y la reacción de la joven no ha dejado indiferente a nadie: ha roto a llorar.

Manuela Sanz es toda una emprendedora. Se está formando y no ha utilizado la fama de sus mediáticos apellidos para llevar a ningún sitio. Todo lo que tiene se lo ha ganado ella, por eso su padre está tan orgulloso. La joven se puso en contacto con él para informarle de que iba a graduarse. Alejandro, para pillarla desprevenida, le hizo creer que no podía ir. “Ya papi, me imaginé. No pasa nada”, le dijo a través de un mensaje de Whatsapp.

Alejandro Sanz en su fiesta de cumpleaños / GTRES

Lo que Manuela no sabía era que su progenitor no iba a perderse ese día tan importante por nada del mundo. Alejandro Sanz disfruta de una relación muy especial con Jaydy Michel, quien le ha ayudado a trazar esta sorpresa. La modelo se ha encargado de grabar el momento en vídeo. Juntos han sorprendido a Manuela, quien ha conseguido disfrutar de su graduación al lado de sus dos padres.

La emotiva reacción de la hija de Alejandro Sanz

Manuela Sanz es una estrella de la crónica social. Desde el momento en el que alcanzó la mayoría de edad la prensa empezó a seguir sus pasos, siempre con el respeto que se merece. Mantiene una postura discreta y es tremendamente educada, por eso las redes han ardido al ver cómo ha reaccionado a la sorpresa que le ha preparado su padre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

El artista Ricky Martin, entre otros famosos, han comentado el vídeo que Alejandro Sanz ha compartido en sus redes. Padre e hija se han convertido en tendencia y han demostrado el maravilloso vínculo que les une. Manuela no le hizo ningún reproche cuando pensaba que no podría ir a su graduación. Todo lo contrario. Se mostró muy comprensiva.

Alejandro lo tenía todo planeado y antes de empezar el evento se reunió con ella. No sin antes ponerle un mensaje: “¿En serio creías que unos cuantos miles de kilómetros me iban a impedir estar contigo en un día tan especial para ti?”

Alejandro Sanz se reencuentra con Jaydy Michel

Jaydy Michel también ha sido testigo de este suceso tan emocionante. En su momento fueron pareja y ahora son buenos amigos, de hecho Jaydy estaba grabando el momento porque sabía cómo iba a ser reacción de su hija.

Jaydy Michel en los premios Elle 2023 / GTRES

En estos momentos Alejandro Sanz es un rostro muy perseguido. Después de atravesar una crisis personal y de romper con Rachel Valdes, el artista ha sido relacionado con Mónica Cruz. La bailarina nunca se ha caracterizado por hablar de su vida personal, por eso no ha confirmado los rumores.

Curiosamente Mónica no estaba en la gala de los Premios Goya 2024, celebrada el pasado sábado en Valladolid. Y da la casualidad que Alejandro, en las imágenes que ha compartido, está acompañado de una mujer. ¿Habrá presenciado Mónica este acontecimiento tan comentado?